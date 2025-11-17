Petrecerea organizată de Diana Șoșoacă cu ocazia împlinirii a 50 de ani s-a transformat rapid într-un incident cu poliția și jandarmii. Motivul intervenției a fost aprinderea de artificii și muzica la volum ridicat în apropierea Ambasadei Ucrainei și a Ministerului Afacerilor Externe, zone considerate cu regim special de securitate. Europarlamentara riscă acum sancțiuni pentru deranjarea ordinii publice și folosirea neautorizată a materialelor pirotehnice.

Atmosfera de festival și reacțiile participanților

Conform imaginilor apărute pe rețelele sociale, petrecerea a avut un aer de festival, cu muzică live, hore improvizate în stradă și artificii aprinse în imediata apropiere a clădirilor cu securitate sporită. Participanții au filmat momentul în care Diana Șoșoacă dansa în mijlocul mulțimii, în timp ce oamenii se adunau în jurul ei.

Intervenția forțelor de ordine

Polițiștii au intervenit când zgomotul și artificiile au depășit limitele legale. În imagini se observă cum agenții încearcă să discute cu europarlamentara, care răspunde ridicând tonul și gesticulând. La fața locului au ajuns și jandarmi, care au sprijinit echipajele de ordine publică.

Riscul de sancțiuni pentru Șoșoacă

Diana Șoșoacă se confruntă cu posibilitatea unor sancțiuni legale pentru deranjarea ordinii publice și folosirea ilegală a materialelor pirotehnice într-o zonă cu securitate sporită. Autoritățile urmează să evalueze amploarea incidentului și să decidă măsurile legale corespunzătoare.

