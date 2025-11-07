Acuzațiile vizează presupuse încălcări ale legislației românești privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Diana Șoșoacă a fost citată de procurori pentru a da declarații în legătură cu faptele care fac obiectul anchetei.

Dosarul a fost deschis după ce mai multe sesizări au ajuns pe masa procurorilor, indicând faptul că anumite acțiuni publice, declarații sau mesaje promovate de eurodeputată ar face apologia ideologiei legionare sau ar folosi simboluri asociate acesteia, fapt interzis de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2002.

Potrivit surselor judiciare, audierea de vineri urmărește stabilirea exactă a contextului în care au fost făcute respectivele afirmații și dacă acestea se încadrează sub incidența legii penale. În funcție de probele administrate și de declarația eurodeputatei, procurorii vor decide continuarea urmăririi penale sau clasarea cazului.

Diana Șoșoacă este cunoscută pentru aparițiile sale controversate și pentru luările de poziție puternice pe scena politică, fiind așadar un personaj urmărit constant de opinia publică.