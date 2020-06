Detalii tulburătoare despre accidentul din Italia: șoferul conducea de 30 de ore. Câți români erau în mașină

Corriere della Sera sustine ca romanul in varsta de 30 de ani bause o cafea chiar inainte de tragedie.

Romanul arestat dupa accidentul in care au murit doi dintre copiii sai (o fetita de 2 ani si un baiat de 10 ani) si parintii de 50 de ani a condus neintrerupt 30 de ore, din Transilvania spre Toscana. Calatoria cu 8 pasageri in masina in loc de 7 urma sa continue catre Napoli.

Potrivit ziare.com, romanul fusese condamnat pentru un jaf in Calabria si a primit eliberare conditionata.

Acesta le-ar fi spus politistilor rutieri italieni ca nu mai putea continua calatoria: "Nu puteam sa-mi tin ochii deschisi, eram obosit mort".

Un alt sofer, martor la accident, a declarat ca masina condusa de roman derapa si mergea in zig zag.

Audierea pentru validarea arestarii va avea loc luni, iar romanul ar putea explica mai bine ce a provocat accidentul.