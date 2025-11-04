Potrivit declarațiilor sale, facilitățile de apărare esențiale sunt operaționale și includ bazele de la Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii. Moșteanu a reiterat că Statele Unite rămân principalul partener strategic al României în domeniul apărării, iar capacitățile de înzestrare ale armatei române sunt printre cele mai moderne și numeroase din regiune.

„Prezența americană este și va rămâne aici, rămâne un pic peste nivelul de dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina. Lucrurile esențiale și capabilitățile de apărare esențiale rămân operate și cu prezența americană și la Kogălniceanu și la Deveselul și la Câmpia Turzii, astea sunt lucrurile de care trebuie să ținem cont. Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic pe apărare, aici nu s-a schimbat nimic. Avem, pe partea de înzestrare, cele mai multe, mai moderne capabilități de echipamente militare. Au venit, vin în continuare și avem un orizont de timp în următorii șapte, opt ani de zile, o să tot vină echipamente americane pe teritoriul României, este completarea bateriilor Patriot, vorbim de F-35, Naval Strikes Missile”, a declarat ministrul la Parlament.

Politica externă și relațiile cu aliații

Ionuț Moșteanu a explicat că politica externă și relațiile internaționale se construiesc gradual. „Politica externă nu se întâmplă peste noapte și relațiile externe nu se întâmplă peste noapte, se întăresc sau scad peste noapte”, a subliniat ministrul. El a menționat că în ultimele patru luni a depus toate eforturile posibile pentru consolidarea relațiilor cu aliații, iar așteptarea ca schimbările să se producă imediat odată cu schimbarea unui ministru este nerealistă.

„Trebuie să facem efortul să ținem aproape de toți aliații, de toți partenerii. Avem o relație foarte bună cu Statele Unite ale Americii, o relație care continuă și care se întărește”, a afirmat Moșteanu.

Investițiile în bazele militare și dotările viitoare

Ministrul a detaliat investițiile în baza de la Kogălniceanu, precizând că aceasta este în principal o investiție românească. „O parte din bază era la dispoziția aliaților americani, pe care o gestionau din punct de vedere administrativ și cei care rămân acolo, rămân în continuare, grupul de suport aerian. Investiția mare, care este în planurile strategice ale Armatei române, o investiție despre care am mai vorbit, care va ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de euro, până în 2040, va fi o bază care va rivaliza cu Rammstein-ul. Investiția aia va continua, este investiția României, pentru că acea bază este esențială atât pentru apărarea României, cât și pentru apărarea NATO”, a declarat Moșteanu.

Relația cu Rusia și securitatea regională

Întrebat despre provocările din partea Federației Ruse, Moșteanu a subliniat că nu există o legătură directă între retragerea brigăzii rotaționale de luptă și strategiile Rusiei. „Nu vreau să intru în discuția politică din Statele Unite ale Americii, eu m-aș fi bucurat să nu avem această discuție și să rămână în continuare toate trupele aici. Ca semnal politic, evident că nu este un semnal bun și înțeleg îngrijorarea. Ce pot să-i asigur eu este că apărarea României este mult mai mult decât o brigadă de luptă de o mie de militari. A fost foarte importantă la momentul războiului, a fost esențial că au venit aici și au dat acest semnal, trei ani și jumătate mai târziu tot Flancul de Est este întărit. Toate țările au agreat să se doteze mai bine, să se pregătească mai bine, să facă mai multe exerciții și asta este o realitate. Deci suntem mai bine pregătiți decât acum trei ani și jumătate și România și celelalte țări aliate”, a spus ministrul.

Situația militară din regiune și sprijinul pentru Ucraina

Ministrul a comentat și situația conflictului din Ucraina, evidențiind dificultățile cu care se confruntă Rusia. „Rusia abia reușește să țină frontul cu Ucraina, asta este o realitate pe care o puteți vedea în fiecare zi. Tot anul ăsta au avansat foarte, foarte puțin, cu Ucraina, în condițiile în care Ucraina se apără singură, cu proprii soldați, cu propria populație, având doar ajutor pe partea de echipare din partea aliaților”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

