În timp ce țara noastră rămâne fără scutul SUA, acesta a fugit de problemele naționale și s-a refugiat pentru câteva zile la Cairo, de unde se laudă că a semnat parteneriat pentru exerciții comune cu armata Egiptului.

Ministrul trotinetist a asistat și la inaugurarea unui muzeu. Evenimentul a fost unul grandios, marcat de lux și ținute de gală.

Moșteanu, la evenimente luxoase în plină criză de securitate

Ionuț Moșteanu încearcă din răsputeri să capete imaginea de "ministru responsabil" și s-a pozat alături de omologul său egiptean în timp ce semnează un acord privind cooperarea militară între cele doua state. În contextul în care cea mai mare putere a lumii și-a retras trupele din mai multe țara noastră, ministrul Apărării a decis să strângă parteneriatul cu egiptenii. Acesta anunță organizarea de exerciții comune.

Așa a început evenimentul grandios la care a participat ieri ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. La inaugurarea muzeului au participat membri ai familiilor regale din Belgia, Spania, Danemarca, Iordania, Oman sau Japonia, dar și numeroși premieri europeni, iar evenimentul a fost găzduit de președintele egiptean.

Momentele muzicale au fost completate de un spectacol inedit de lumini pe cerul nopții, realizat cu 5.000 de drone. Și ținutele luxoase s-au făcut remarcate: rochii lungi, de gală, și coafuri elegante au trecut pragul noului muzeu egiptean.

Participarea lui Ionuț Moșteanu la evenimentul grandios vine la doar câteva zile după ce trupele americane s-au retras din țara noastră. Ministrul care a ținut rezerviștii în frig a mers în umbra piramidelor într-o încercare disperată de a-și spăla imaginea.