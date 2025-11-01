Cu acest prilej va avea loc semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării și al Producției Militare al Republicii Arabe Egipt, condus de generalul Abdel Mageed Saqr.



"Acesta reprezintă un pas semnificativ în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și deschide noi oportunități de colaborare în instruire, educație militară, cercetare și logistică de apărare", se arată în comunicatul MApN.



Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniștri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum și o întâlnire cu membrii comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo.