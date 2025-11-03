”Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloților din statele membre NATO și partenere. Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloților ucraineni. Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro. Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor", a scris ministrul Apărării, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, proiectul reflectă încrederea partenerilor olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române.
”Le mulțumesc tuturor celor implicați - echipelor tehnice, experților în achiziții și partenerilor olandezi - pentru seriozitatea și ritmul cu care au dus la bun sfârșit acest proces. România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide și în oameni bine pregătiți. F-16 înseamnă siguranță, cooperare și un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române”, a transmis Moșteanu.
Europa se pregătește pentru război. Plan pentru transportul rapid al tancurilor pe continent
Comunicatul MApN - prețul este de 1 euro, dar TVA este de 21 mil. euro
„Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, a fost semnat luni, 3 noiembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale.
Documentul a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos, în prezența ministrului apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și a E.S. Willemijn van Haaften, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos la București.
***
Semnarea acestui contract reprezintă un moment esențial în evoluția Centrului European de Instruire F-16, evidențiind intenția Ministerului Apărării Naționale de a menține facilitatea operațională și în anii următori, având în vedere atât necesarul de piloți români, cât și cei ai statelor aliate și partenere, raportate la posibilitățile de instruire destul de limitate la nivel internațional.
Prețul total de achiziție al celor 18 aeronave F-16, conform contractului, este de 1 EURO fără TVA. La acesta se adaugă plata TVA, în valoare de 21 mil. EURO, calculată la valoarea declarată a bunurilor (aeronave și pachetul de suport logistic), de 100 mil. EURO.
Aeronavele F-16, care se află la Fetești, vor intra în proprietatea statului român, fiind special destinate pregătirii piloților în cadrul Centrului de Instruire pentru F-16, partea română având obligația de a asigura un număr de locuri de instruire pentru piloți din țări NATO și partenere.
Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud