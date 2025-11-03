”Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloților din statele membre NATO și partenere. Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloților ucraineni. Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro. Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor", a scris ministrul Apărării, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, proiectul reflectă încrederea partenerilor olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române.



”Le mulțumesc tuturor celor implicați - echipelor tehnice, experților în achiziții și partenerilor olandezi - pentru seriozitatea și ritmul cu care au dus la bun sfârșit acest proces. România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide și în oameni bine pregătiți. F-16 înseamnă siguranță, cooperare și un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române”, a transmis Moșteanu.

Comunicatul MApN - prețul este de 1 euro, dar TVA este de 21 mil. euro

„Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, a fost semnat luni, 3 noiembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale.

Documentul a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos, în prezența ministrului apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și a E.S. Willemijn van Haaften, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos la București.