Oficialii europeni spun că planul urmărește reducerea duratei necesare pentru ca unităţile militare să traverseze statele membre.

De ce apare iniţiativa acum

Impulsul pentru acest demers provine din estimările că Rusia ar putea extinde operaţiunile militare dincolo de graniţele Ucrainei. Ca răspuns, Bruxelles-ul caută soluţii pentru a asigura mobilitatea rapidă a forţelor aliate pe continent. Un element-cheie al propunerii este folosirea în comun a unor resurse de „mobilitate militară” între statele membre, model similar cu partajarea unor echipamente civile în perioade de risc, cum ar fi serviciile de stingere a incendiilor.

Fondul european de mobilitate: cum ar funcţiona

O variantă analizată prevede înfiinţarea unui „fond de solidaritate” în care ţările UE ar contribui cu mijloace de transport — bărci, avioane, feriboturi, vagoane şi camioane — astfel încât, la nevoie, acestea să poată fi folosite imediat pentru transferul trupelor şi al echipamentelor militare între state membre. Ideea este ca un stat să poată apela la resursele puse la comun de alte ţări, reducând dependenţa de contracte comerciale punctuale.

Rolul NATO şi stadiul negocierilor

Comisia elaborează propunerea în colaborare cu guvernele naţionale şi cu NATO, dar oficialii avertizează că discuţiile sunt la început. Propunerea trebuie armonizată cu partenerii militari, dar şi integrată în legislaţia şi practicile de transport ale fiecărui stat membru.

Cum se deplasează armatele europene acum

În prezent, armatele din UE apelează frecvent la închirieri de avioane şi trenuri de la operatori privaţi, în loc să deţină logistică proprie. Acest model pune probleme în situaţii de criză, când cererea pentru spaţii de transport creşte brusc şi privatul nu poate sau nu vrea să furnizeze imediat capacitate. O primă măsură luată în calcul de Comisie este cererea adresată ţărilor membre de a-şi înmatricula şi înregistra vehiculele capabile să sprijine mobilizarea militară.

Ideea unei flote europene de transport

Sursele consultate de Financial Times spun că UE analizează chiar posibilitatea de a constitui propria flotă de camioane şi vagoane dedicate mobilităţii militare. Un astfel de program implică costuri substanţiale, iar bugetul comunitar limitat complică luarea unei decizii rapide.

Măsuri tehnice şi administrative propuse

Pe lângă resursele comune, pachetul de la Bruxelles include şi propuneri pentru reducerea documentaţiei vamale, armonizarea ecartamentului feroviar şi consolidarea structurii podurilor, astfel încât acestea să suporte convoaie grele. Scopul este eliminarea blocajelor administrative și a limitărilor fizice care încetinesc deplasarea echipamentelor militare pe teritoriul UE.

Termenul şi obiectivul pentru 2027

Într-un raport publicat în octombrie, Comisia Europeană anunţa obiectivul de a crea până la sfârşitul anului 2027 o zonă paneuropeană de mobilitate militară. Aceasta ar trebui să funcţioneze pe baza unor norme şi proceduri comune şi ar include o reţea de coridoare terestre, aeroporturi, porturi maritime şi elemente de sprijin. Iniţiativa ar urma să asigure transportul neîngrădit al trupelor şi echipamentelor, în coordonare cu NATO.

Provocări politice şi logistice

Implementarea unui astfel de plan implică multiple provocări: armonizarea legislaţiei naţionale, alocarea bugetară, acceptul populaţiilor şi integrarea cu structurile NATO. De asemenea, punerea la comun a mijloacelor de transport între state suplineşte nevoia unei administraţii eficiente care să poată gestiona punerea la dispoziţie şi redistribuirea rapidă a resurselor în situaţii critice.

