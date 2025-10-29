Potrivit acestor surse, care au dorit să își păstreze anonimatul, oficialii BCE vor decide săptămâna aceasta, la reuniunea de politică monetară care va avea loc la Florența, Italia, să continue lucrările pregătitoare pentru introducerea monedei euro digitale. Oficialii BCE intenționează să emită moneda euro digitală în 2029, cu condiția să existe cadrul legal necesar, au adăugat sursele.



În 2023, responsabili BCE au demarat faza de pregătire a proiectului, care urma să se întindă pe o perioadă de doi ani, sperând că Uniunea Europeană va adopta între timp regulile necesare pentru lansarea echivalentului digital al bancnotelor și monedelor euro. Însă guvernele naționale și Parlamentul European încă nu au ajuns la un acord.



Principalul obstacol este reprezentat de Partidul Popular European, în cadrul căruia există unii europarlamentari care ar preferat să caute o alternativă în sectorul privat la soluția digitală a BCE. Cu toate acestea, se intensifică presiunea pentru a ieși din impas, deoarece factorii de decizie politică critică dependența excesivă a europenilor de firme americane precum Visa, Mastercard și PayPal în ceea ce privește plățile cu amănuntul.

Temerile că monedele stabile garantate în dolari, promovate de președintele SUA Donald Trump, ar putea câștiga teren în Europa, au dat un nou impuls dezbaterii, scrie Agerpres.



Președinta BCE, Christine Lagarde, și alții cer progrese mai rapide pentru consolidarea autonomiei strategice în perioade de tensiuni geopolitice accentuate. Acest lucru se va reflecta și în comunicatul de presă care va fi publicat la finalul reuniunii de joi, au declarat sursele.



Un purtător de cuvânt al BCE a refuzat să comenteze.



Data potențială de lansare a monedei euro digitale a fost lansată public pentru prima dată de un membru în Consiliul Executiv al BCE, Piero Cipollone, care la un eveniment organizat de Bloomberg în luna septembrie a declarat că "mijlocul anului 2029 ar putea fi o evaluare corectă". Actuala faza pregătitoare a urmat unei perioade de investigație de doi ani.



BCE a intensificat, de asemenea, lucrările la o monedă digitală angro pentru banca centrală. În iulie, instituția de la Frankfurt a aprobat un plan care ar trebui să permită decontarea tranzacțiilor cu tehnologia registrelor distribuite - sau DLT - utilizând banii băncii centrale.

