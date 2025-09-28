Proiectul promite să schimbe radical piața de plăți de pe continent, provocând deja reacții dure din partea Băncii Centrale Europene. Noua inițiativă are ca scop direct diminuarea dominației dolarului american pe piața stablecoin-urilor, după cum relatează Spiegel.

Cum funcționează noua monedă digitală

Noua monedă nu este o criptomonedă clasică, ci un stablecoin. Diferența dintre cele două este semnificativă. Dacă Bitcoin sau Ethereum se bazează pe speculații și pot fluctua cu zeci de procente într-un timp scurt, stablecoin-ul este legat de un activ real. În acest caz, raportarea se va face la euro, ceea ce îi conferă stabilitate și îl transformă într-o variantă digitală a monedei tradiționale. Conform declarațiilor făcute pentru presa germană, lansarea oficială ar putea avea loc chiar în a doua jumătate a anului viitor.

Cine sunt jucătorii implicați

La această inițiativă participă DekaBank din Germania, ING din Olanda, UniCredit din Italia, dar și Banca Sella, KBC, Danske Bank, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International. Coordonarea proiectului va fi realizată de o companie nou înființată, cu sediul la Amsterdam. Aceasta va avea rolul de a administra dezvoltarea monedei digitale și de a facilita accesul altor instituții interesate.

Obiectivul declarat: reducerea influenței dolarului

În prezent, piața stablecoin-urilor este dominată aproape complet de dolarul american. Băncile europene implicate urmăresc să construiască o alternativă solidă, sperând că moneda digitală în euro va prinde rădăcini atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în statele în curs de dezvoltare, unde soluțiile de plată digitală se bucură de popularitate.

Reacția Băncii Centrale Europene

Entuziasmul sectorului bancar nu este împărtășit de BCE. Potrivit Spiegel, președinta instituției, Christine Lagarde, a atras atenția că astfel de inițiative pot afecta stabilitatea sistemului financiar și pot limita capacitatea de control asupra politicii monetare. În locul unui stablecoin privat, BCE promovează ideea introducerii propriului euro digital, reglementat oficial la nivelul Uniunii Europene.

O dezbatere care împarte taberele

Anunțul a declanșat discuții aprinse. Suporterii proiectului susțin că reprezintă un pas necesar către modernizarea plăților și independența Europei de dolar. În schimb, criticii avertizează că apariția unui stablecoin privat ar putea destabiliza băncile tradiționale și ar putea genera confuzie pe piața financiară. Indiferent de opinii, semnalele arată că, încă de anul viitor, continentul se pregătește de o schimbare valutară de amploare.

