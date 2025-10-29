Noua Directivă, ce înlocuiește regulamentul din 2006, face parte din pachetul de măsuri pentru siguranța rutieră lansat de Comisia Europeană în anul 2023. Obiectivul principal al acestei reforme este reducerea numărului de accidente mortale și armonizarea regulilor de circulație în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Permis de conducere digital valabil în întreaga Uniune

Una dintre cele mai mari schimbări aduse de noua Directivă este introducerea permisului digital, care va putea fi accesat prin European Digital Identity Wallet. Începând cu anul 2030, acest format devine standard în toate țările Uniunii Europene, deși varianta tipărită va continua să fie disponibilă. Documentul digital va include un cod QR și va putea fi verificat inclusiv offline, fiind recunoscut în toate statele membre.

Fiecare stat european are la dispoziție cinci ani și jumătate pentru a implementa sistemul, construit pe infrastructuri comune de verificare. Durata de valabilitate a permiselor va fi uniformizată: 15 ani pentru categoriile A și B, respectiv 5 ani pentru categoriile C și D. Țările membre pot decide reducerea acestor perioade pentru conducătorii auto care au depășit vârsta de 65 de ani sau atunci când permisul are și rol de act de identitate. Înainte de eliberare sau reînnoire, toți șoferii vor fi obligați să efectueze o examinare medicală ce include testarea vederii și evaluarea stării fizice generale.

Permis pentru camioane de la 18 ani și conducere asistată de la 17

Reforma aduce modificări semnificative privind vârsta minimă pentru șoferii profesioniști. Astfel, obținerea permisului pentru camioane (categoria C) va fi permisă de la 18 ani, iar pentru autobuze (categoria D) de la 21 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină certificatul profesional de calificare. Fără acest document, limitele de vârstă rămân 21 și 24 de ani.

Scopul acestei măsuri este acela de a combate lipsa acută de șoferi profesioniști în Europa, unde, potrivit datelor Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU), există peste jumătate de milion de posturi neocupate. În același timp, conducerea asistată de la vârsta de 17 ani va fi introdusă la nivel european nu doar pentru categoria B, ci și, acolo unde legislația națională permite, pentru vehiculele grele. Prin această inițiativă, tinerii vor putea acumula experiență practică sub supravegherea unor mentori calificați, contribuind astfel la formarea unei noi generații de profesioniști în domeniul transporturilor.

Perioadă de probă extinsă și reguli mai stricte pentru noii șoferi

Toți cei care obțin pentru prima dată un permis auto vor trebui să treacă printr-o perioadă de probă de minimum doi ani. În acest interval, sancțiunile pentru abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau folosirea telefonului mobil la volan, vor fi mult mai dure. Țările membre sunt încurajate să adopte politici de toleranță zero pentru consumul de alcool și droguri în rândul conducătorilor aflați în această etapă.

Un oraș din România a introdus radar de viteză la semafor. Șoferii care apasă pedala ca să prindă verde vor avea parte de o surpriză

În plus, toate statele din Uniunea Europeană vor recunoaște reciproc suspendările și anulările de permise. Astfel, un șofer căruia i-a fost retras permisul într-un stat membru nu va mai putea conduce nici în altă țară a Uniunii. Autoritățile naționale vor fi obligate să comunice aceste informații în termen de 15 zile, folosind rețelele europene Resper și Eucaris.

Testări noi și programe adaptate riscurilor actuale

Examinările teoretice și practice vor fi actualizate pentru a reflecta noile riscuri din trafic. Printre noile module se numără recunoașterea unghiurilor moarte, folosirea corectă a sistemelor moderne de asistență, deschiderea portierelor în siguranță pentru a evita accidentele cu bicicliști și conștientizarea pericolelor în raport cu participanții vulnerabili la trafic.

Noua Directivă introduce, de asemenea, categoria B1 destinată cvadriciclurilor ușoare de până la 15 kW și clarifică regulile pentru vehiculele alimentate cu combustibili alternativi. Pentru aceste vehicule, limita de greutate maximă de 3.500 kg poate fi depășită, deoarece bateriile adaugă greutate suplimentară.

Potrivit Parlamentului European, statele membre au la dispoziție trei ani pentru a transpune noile prevederi în legislația internă și încă un an pentru implementarea completă. În cazul permisului digital, perioada de tranziție se va întinde pe cinci ani și jumătate.

Mașinile diesel, pe cale de dispariție în Europa. Mii de șoferi, afectați