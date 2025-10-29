În Germania, una dintre cele mai mari piețe auto, doar 17% dintre mașinile nou înmatriculate sunt diesel, față de peste 50% acum 10 ani, arată datele Autorității Federale de Transport Auto.

Producătorii auto renunță treptat la diesel, preferând să investească în modele hibride și electrice. BMW, de exemplu, a redus considerabil oferta de motoare diesel pentru Seria 3 și break-urile de clasă medie.

Segmentul mașinilor mici diesel aproape a dispărut complet, iar cele rămase sunt din categoria vehiculelor comerciale, unde dieselul oferă avantaje de cuplu ridicat și autonomie.

Costurile mari de dezvoltare, tehnologiile necesare și restricțiile aplicate în marile orașe europene au făcut dieselul o opțiune complicată și tot mai puțin atractivă pentru cumpărători.

Chiar dacă motoarele diesel moderne sunt mai curate și performante, tendința este clară: combustibilul diesel revine într-un con de umbră, pe măsură ce viitorul industriei auto se orientează spre electrificare și tehnologii prietenoase cu mediul.