Dombrovskis a avertizat că deficitul actual al României, cel de 9,3% din PIB, poate să aducă sancțiuni țării noastre, precum suspendarea fondurilor europene.

Comisarul a subliniat că, deși măsurile recente adoptate de Guvern sunt pe direcția corectă, este esențială menținerea disciplinei financiare pentru a asigura stabilitatea economică și a corecta deficitul excesiv până în 2030.

Pentru anul viitor, ținta de deficit propusă este de aproximativ 6%, iar pachetul de măsuri ce urmează să fie adoptat în noiembrie va fi crucial pentru atingerea acestei ținte.

„Am lucrat îndeaproape cu Guvernul şi autorităţile române în ultima lună, mai ales cu domnul prim-ministru şi ministrul de Finanţe, pentru a ne ocupa de aceste probleme urgente şi, tocmai de aceea, vreau să le mulţumesc pentru colaborarea strânsă în această privinţă.

Amploarea şi natura măsurilor luate corespund deplin cu eforturile de a face ca România să reintre în linie cu ceea ce este necesar, dar încă ne aşteptăm ca deficitul bugetar să fie de 8,3% şi este important să păstrăm un cadru important, adică ţinta de deficit pentru 2026 trebuie să fie respectată, pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, ca şi pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv, conform planurilor.

Este important ca România să păstreze accesul la pieţele internaţionale de capital şi să se asigure că îşi poate finanţa priorităţile de politici, la costuri acceptabile. Pe mai departe, trebuie să ne asigurăm că sistemul de finanţe publice şi creşterea economică îregistrează performanţe solide şi tocmai de aceea sunt necesare eforturi continue şi implicare.

Având în vedere raporturile autorităţilor române şi măsurile luate în ultimele luni, Comisia va stabili dacă România poate îndeplini cerinţele fiscale europene privitoare la procedura de deficit fiscal excesiv, până la sfârşitul lunii noiembrie. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite Comisiei să oprească procesul de condiţii macroeconomice şi să evite suspendarea fondurilor europene”, a anunţat comisarul European.