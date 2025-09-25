”La această oră, peste 200 de poliţişti şi jandarmi efectuează o razie în zona de nord a judeţului. În cadrul raziei, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, poliţiştii sibieni pun în aplicare 41 de mandate de percheziţie domiciliară”, anunţă, joi, IPJ Sibiu.

Acţiunile au loc într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de corupţie şi delapidare în domeniul silviculturii, tăiere şi furt de material lemnos.

Prejudiciul este estimat la peste 200.000 de lei.