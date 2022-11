„Seboreic” se referă la glandele „sebacee”, în timp ce „derma” înseamnă „piele”. Se numește „mătreață” (pitiriazis capitis) atunci când se află pe scalpul unui adolescent sau adult, și „cap de leagăn” când este pe cel al unui copil.

Factori de risc:

Aproximativ 11% din populație are dermatită seboreică. Apare cel mai adesea la sugarii mai mici de trei luni și la adulții cu vârsta cuprinsă între 30 și 60 de ani. Este mai frecventă la bărbați decât la femei și la caucazieni mai mult decât la afro-americani. Dacă locuiți într-o regiune uscată și rece, vremea nu provoacă dermatita seboreică, dar o înrăutățește.

Dacă aveți aceste probleme de sănătate, sunteți mai predispus la dermatită seboreică:

- istoric de psoriazis în familia ta te face și tu vulnerabil;

- imunodepresii: beneficiari de transplant de organe, limfomul hodgkin și non-hodgkin, hiv (virusul imunodeficienței umane);

- tulburari psihiatrice: depresie;

- boli neurologice: boala parkinson, dischinezia tardivă, epilepsie, paralizia nervului facial, leziuni ale măduvei spinării;

- tulburări congenitale: sindromul down;

- medicamente psihotrope.

Care sunt cauzele dermatitei seboreice? Ce o agravează?

Cercetătorii nu sunt siguri de cauza exactă a dermatitei seboreice. Ei cred că pot fi multe cauze. Factorii despre care se crede că joacă un rol includ:

- un tip de drojdie numită Malassezia, care este prezentă pe pielea tuturor, dar crește excesiv la unii oameni;

- un nivel crescut de androgeni (un hormon);

- un nivel crescut de lipide ale pielii;

- reacție inflamatorie;

- istoric familial (dermatita se desfășoară în familie).

Alți factori care declanșează sau agravează dermatita seboreică includ:

- stres;

- climă rece și uscată;

- piele grasă;

- folosind lotiuni pe baza de alcool;

- istoricul altor afecțiuni ale pielii, inclusiv rozacee, psoriazis și acnee;

- vremea agravează dermatita seboreică;

- aerul uscat în timpul lunilor de iarnă va agrava dermatita seboreică.

Dermatita se comportă cel mai bine în timpul verii. S-a demonstrat că lumina UV-A și UV-B a soarelui ucide tipul de drojdie care crește excesiv pe pielea persoanelor care suferă de dermatită seboreică. Ai grijă doar la arsurile solare!

Tratament

Sampoanele medicinale, cremele si lotiunile sunt, in general, recomandate de medicul specialist pentru tratamentul dermatitei seboreice. Pe langa acestea, insa, ti se mai pot indica si anumite metode pe care le poti aplica acasa, inainte de tratamentul propriu-zis. Nu incerca, insa, niciun produs in afara celor pe care ti le recomanda medicul pentru ca acesta este singurul care iti poate pune un diagnostic corect si care iti prescrie medicatia adecvata.

Odata pus diagnosticul de dermatita seboreica, medicul iti poate recomanda urmatoarele:

- Creme, sampoane, unguente pentru controlul inflamatiilor – care contin hidrocortizon, clobetasol, desonide, care sunt corticosteroizi; sunt eficiente si usor de folosit, dar nu sunt indicate pentru perioade lungi pentru ca pot avea efecte secundare adverse, cum ar fi subtierea pielii, de pilda;

- Geluri, creme, sampoane antifungice/antimicotice, in alternanta cu alte medicamente – in functie de gravitatea simptomelor, medicul iti poate prescrie un produs cu 2% ketoconazol sau 1% ciclopirox; este posibil ca medicul sa-ti recomande folosirea alternativa a ambelor;

- Medicamente antimicotice sub forma de pastile – daca simptomele nu se amelioreaza dupa folosirea altor metode de tratament, medicul iti poate indica medicamente antifungice sub forma de pastile; nu sunt prima optiune de tratament pentru ca pot avea efecte adverse si pot interactiona cu alte medicamente pe care le iei.

Medicină alternativă

Multe dintre terapiile alternative pot sa aiba efecte pozitive in tratamentul dermatitei seboreice. Specialistii de la Mayo Clinic atrag, insa, atentia ca nu exista studii care sa fi demonstrat pana acum eficienta acestora. Prin urmare, intotdeauna este mai bine sa te consulti cu medicul specialist inainte de a apela la vreunul dintre tratamentele din medicina alternativa.

Iata cateva exemple in acest sens, mentionate de Mayo Clinic:

- Ulei de arbore de ceai – pe langa sampon, poti folosi acest tip de ulei pentru zonele afectate;

- Suplimente cu ulei de peste – pentru ca are un continut bogat de Omega 3;

- Aloe vera – fie sub forma de gel, fie direct de la o frunza taiata.

Potrivit British Association of Dermatologists, dermatita seboreica afecteaza 4% din populatia globala, in forma moderata sau acuta, in vreme ce matreata (dermatita seboreica blanda de la nivelul scalpului) poate fi intalnita la mai mult de 50% dintre persoanele adulte la nivel global, iar printre europeni la aproximativ 66-82%. Este posibil sa apara la orice varsta, dar in mod special in primele trei luni de viata, in adolescenta si intre 40 si 60 de ani. Cauzele nu sunt cunoscute pe deplin, prin urmare nu ai cum sa previi aparitia bolii, insa, urmand recomandarile medicului specialist poti sa tii sub control simptomele, indiferent de gravitatea lor.

Atentie! Indiferent ce astfel de metoda ai urma, ea nu reprezinta un remediu in sine, ci o modalitate suplimentara de tratament.

Care sunt simptomele și când trebuie să mergi la doctor

Printre cele mai intalnite simptome ale dermatitei seboreice se numara:

- Scuamele sau matreata la nivelul scalpului, al sprancenelor, al mustatii sau al barbii;

- Aparitia unor cruste albe sau galbui pe scalp, fata, pe laturile nasului, la nivelul sprancenelor, al urechilor, pleoapelor, coatelor, pe piept;

- Inrosirea pielii;

- Pruritul (senzatia de mancarime).

Toate aceste manifestari pot sa devina severe in momentul in care esti foarte stresat, in timpul anotimpurilor reci sau daca aerul este foarte uscat.

Este recomandat sa mergi la un consult de specialitate daca:

- Nu te poti odihni suficient si activitatile zilnice iti sunt afectate;

- Ai un disconfort social accentuat – afectiunea de care suferi te face sa te simti stanjenit;

- Apar stari de anxietate;

- Ai incercat toate metodele posibile pentru a ameliora simptomele, dar fara rezultat.

