”Omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Am lucrat în ultimele săptămâni pentru ca depozitele de gaze să fie pregătite pentru iarnă. La 25 august, depozitele de gaze din România au atins un grad de umplere de 81,07%, adică 27,45 TWh sau aproximativ 2,6 miliarde metri cubi de gaze.

Am depășit media europeană de 76,2% în domeniu, iar acest rezultat ne oferă premise solide pentru a atinge obiectivul de 90% grad de umplere până în luna noiembrie. Prin acțiuni preventive și coordonate, am redus riscurile și contribuim la stabilitatea pieței”, a menționat oficialul.

Potrivit șefului de la Energie, România demonstrează că își folosește resursele eficient și că poate oferi cetățenilor siguranță energetică în sezonul rece.