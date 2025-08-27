Aragaz electric sau cu gaz. ? Cum te protejezi de explozia facturilor de energie - CALCUL COMPARATIV

În contextul actual al majorării spectaculoase a facturilor de energie electrică, după liberalizarea de la 1 iulie și majorarea TVA de la 1 august, alegerea între un aragaz electric și unul pe gaz devine tot mai relevantă. Iată o comparație clară între cele două, din perspectiva eficienței și costurilor.

Astfel, în cazul unui aragaz electric, consumul lunar al acestuia ar fi de circa 30 kWh, dacă este folosit o jumătate de oră pe zi. Am ajuns la această valoare ținând cont de un consum de 2.000 W/h, plaja indicată de producătorii de astfel de aparate fiind cuprinsă între 1.000 și 3.500 W/oră.

Tinând cont de faptul că tarifele energiei electrice în zona București variază între 1,03 și 1,19 lei/kWh (atenție, sunt tarifele de referință — în unele facturi pot apărea valori mai mari, însă ca urmare a unor calcule de regularizare!), rezultă că folosirea unui astfel de aragaz în regimul indicat mai sus ar costa între aproximativ 31 și 36 de lei pe lună.

Când vorbim despre un aragaz pe gaz, consumul lunar mediu aproximativ ar fi de 15 mc, tot în regim de utilizare de o jumătate de oră pe zi.

La un tarif mediu al gazului natural de 0,45 lei/m³ (estimare pe baza pieței din 2025), rezultă că folosirea unui aragaz clasic ar costa 6,75 lei, deci de circa 5–6 ori mai puțin decât în cazul unuia electric. Așadar, aragazul pe gaz este o alegere semnificativ mai economică, în condițiile actualelor tarife, dar pe viitor raportul se poate schimba în funcție de evoluția prețurilor pentru cele două forme de energie.

PREȚ DE ACIZIȚIE ȘI COSTURI DE ÎNTREȚINERE, AVANTAJ ARAGAZUL CLASIC

Dacă luam în calcul și alte elemente care, în timp, determină eficiența unui aparat electrocasnic, argazul clasic pare să fie în avantaj față de cel electric.

Cost de achiziție (2025, România)

Tip Aragaz Preț mediu Observații Electric 1.200–2.500 lei Modele cu vitroceramică sau inducție sunt mai scumpe Pe Gaz 800–1.800 lei Modele clasice, fără funcții avansate sursă: magazine electrocasnice

Cost de întreținere anuală

Tip Aragaz Cost estimat/an Detalii Electric ~100–150 lei Posibile reparații la plite sau panou de control Pe Gaz ~80–120 lei Verificări tehnice, garnituri, duze sursă: site-uri de specialitate

Durata de viață

Tip Aragaz Durată medie Observații Electric 8–12 ani Mai sensibil la fluctuații de tensiune Pe Gaz 10–15 ani Mai robust, mai ușor de reparat

Cost total estimat pe 10 ani

Tip Aragaz Achiziție + Utilizare + Întreținere Electric ~7.000–8.500 lei Pe Gaz ~5.000–6.000 lei

Așadar, pe termen lung, aragazul pe gaz este semnificativ mai rentabil, cu un cost total cu ~30% mai mic decât cel electric. Evident, într-un astfel de scenariu trebuie să șinem cont de riscul scumpirii energiei folosite.