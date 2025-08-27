Aragaz electric sau cu gaz. ? Cum te protejezi de explozia facturilor de energie - CALCUL COMPARATIV

Scumpirea energiei electrice impune o regândire a consumului
Liberalizarea tarifelor la energia electrică îi determină pe mulți români să fie mai atenți la consumul de energie din gospodărie. Dacă frigiderul și televizorul rămân aparate indispensabile în aproape orice locuință, lucrurile se schimbă când vine vorba despre aerul condiționat și aragaz; în primul caz, putem reduce utilizarea, mai ales atunci când temperaturile nu sunt extreme, iar în al doilea avea varianta de a alege între un aparat de gătit pe gaz și unul pe curent electric. Aici apare surpriza: la un ritm de utilizare similar, un aragaz „clasic” poate fi de până la zece ori mai economic decât unul electric. Potrivit unei analize realizate de Realitatea.net, diferența rezultă din cumulul a trei factori esențiali: costul energiei electrice comparativ cu cel al gazelor naturale, prețul de achiziție al aparatelor și cheltuielile de întreținere pe termen lung.

În contextul actual al majorării spectaculoase a facturilor de energie electrică, după liberalizarea de la 1 iulie și majorarea TVA de la 1 august, alegerea între un aragaz electric și unul pe gaz devine tot mai relevantă. Iată o comparație clară între cele două, din perspectiva eficienței și costurilor.

Astfel, în cazul unui aragaz electric, consumul lunar al acestuia ar fi de circa 30 kWh, dacă este folosit o jumătate de oră pe zi. Am ajuns la această valoare ținând cont de un consum de 2.000 W/h, plaja indicată de producătorii de astfel de aparate fiind cuprinsă între 1.000 și 3.500 W/oră.

Tinând cont de faptul că tarifele energiei electrice în zona București variază între 1,03 și 1,19 lei/kWh (atenție, sunt tarifele de referință — în unele facturi pot apărea valori mai mari, însă ca urmare a unor calcule de regularizare!), rezultă că folosirea unui astfel de aragaz în regimul indicat mai sus ar costa între aproximativ 31 și 36 de lei pe lună.

Când vorbim despre un aragaz pe gaz, consumul lunar mediu aproximativ ar fi de 15 mc, tot în regim de utilizare de o jumătate de oră pe zi.

La un tarif mediu al gazului natural de 0,45 lei/m³ (estimare pe baza pieței din 2025), rezultă că folosirea unui aragaz clasic ar costa 6,75 lei, deci de circa 5–6 ori mai puțin decât în cazul unuia electric. Așadar, aragazul pe gaz este o alegere semnificativ mai economică, în condițiile actualelor tarife, dar pe viitor raportul se poate schimba în funcție de evoluția prețurilor pentru cele două forme de energie.

PREȚ DE ACIZIȚIE ȘI COSTURI DE ÎNTREȚINERE, AVANTAJ ARAGAZUL CLASIC

Dacă luam în calcul și alte elemente care, în timp, determină eficiența unui aparat electrocasnic, argazul clasic pare să fie în avantaj față de cel electric. 

Cost de achiziție (2025, România)

Tip AragazPreț mediuObservații
Electric1.200–2.500 leiModele cu vitroceramică sau inducție sunt mai scumpe
Pe Gaz800–1.800 leiModele clasice, fără funcții avansate

sursă: magazine electrocasnice

 

Cost de întreținere anuală

Tip AragazCost estimat/anDetalii
Electric~100–150 leiPosibile reparații la plite sau panou de control
Pe Gaz~80–120 leiVerificări tehnice, garnituri, duze

sursă: site-uri de specialitate

Durata de viață

Tip AragazDurată medieObservații
Electric8–12 aniMai sensibil la fluctuații de tensiune
Pe Gaz10–15 aniMai robust, mai ușor de reparat

Cost total estimat pe 10 ani

Tip AragazAchiziție + Utilizare + Întreținere
Electric~7.000–8.500 lei
Pe Gaz~5.000–6.000 lei

Așadar, pe termen lung, aragazul pe gaz este semnificativ mai rentabil, cu un cost total cu ~30% mai mic decât cel electric. Evident, într-un astfel de scenariu trebuie să șinem cont de riscul scumpirii energiei folosite.