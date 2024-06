"Presiunea pe care o făceau asupra mea să plătesc acel prejudiciu era pentru a-i face doamnei Kovesi o mare fericire, o mare bucurie pentru ca era primul dosar cu mare succes instrumentat in Romania, iar daca acei 3 milioane, plus penalizari calculate tot de dl avocat Traila undeva la 1 milion de euro, care erau penalizari si accesorii plus rata inflatiei - acei 4 milioane ar fi facut-o pe doamna procuror sef european cred ca foarte fericita si ar fi fost o bila alba pentru activitatea pe care o are acolo (la EPPO - n.r.).





A aparut un articol unde dna Kovesi a dat un interviu in care indemna ziaristii si presa sa ii semnaleze dosare de coruptie din toate tarile UE. Pentru ca de acolo isi iau ei materialele si informatiile despre asa-zisele fapte de coruptie.

Eu acum i-am pregatit dnei Kovesi - daca tot eu sunt fraierul de serviciu al fondurilor europene - 10 proiecte cu 10 companii straine care au luat fonduri europene", a declarat, joi seara, catalin Hideg, la Culistele Statului Paralel de la Realitatea PLUS.