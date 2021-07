Valorile decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru cazurile de spitalizare acuţi din unităţile sanitare private sunt cuprinse între 624 de lei şi 21.132 lei, informează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).



Totodată, pentru o naştere, casa de asigurări de sănătate decontează spitalului cu care se află în contract tarife cuprinse între aproximativ 1.400 lei (pentru o naştere normală, fără complicaţii) şi aproximativ 3.400 lei (pentru o naştere cezariană, cu complicaţii grave).



"Normele de aplicare ale Contractului - cadru, aprobate prin Ordinul MS-CNAS nr. 1068/627, conţin reglementări referitoare la modalitatea de calcul a tarifelor decontate pentru servicii de spitalizare acuţi (DRG) furnizorilor cu care casele de asigurări de sănătate se află în contract. Suma rambursată din FNUASS pentru cazurile de spitalizare acuţi (DRG) se calculează în funcţie de complexitatea cazurilor rezolvate, fără diferenţieri determinate de forma de proprietate a unităţilor sanitare cu care casele de asigurări de sănătate se află în relaţii contractuale", precizează CNAS.



Tariful decontat se calculează înmulţind tariful pe caz ponderat (TCP) cu valoarea relativă a cazului (VR).



TCP (tariful pe caz ponderat) are o valoarea relativ fixă, de aproximativ 1.485 de lei, pentru majoritatea spitalelor.



VR exprimă raportul dintre tariful unui diagnostic şi tariful mediu al tuturor diagnosticelor. VR variază între 0,42 (ex. proceduri pentru strabism) şi 14,23 (ex. traheostomie).



Astfel, valorile decontate pentru cazurile de spitalizare acuţi (DRG) sunt cuprinse între 624 de lei (ex. proceduri pentru strabism) şi 21.132 lei (ex. traheostomie).



Pentru naştere, valoarea relativă (VR) a cazului variază între 0,93 şi 2,3:



- Naştere prin cezariană cu CC catastrofale - 2,3123;



- Naştere prin cezariană cu CC severe - 1,5752;



- Naştere prin cezariană fără CC catastrofale sau severe - 1,2223;



- Naştere vaginală cu proceduri în sala de operaţii cu CC catastrofale sau severe - 1,2412;



- Naştere vaginală cu proceduri în sala de operaţii fără CC catastrofale sau severe - 0,9388.



Pe 24 iunie, Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea articolului 230 din Legea 95/2006, ordonanţă care propune un mecanism gradual de implementare a contribuţiei personale suportate de asiguraţi în condiţiile acordării serviciilor medicale în cadrul unor furnizori privaţi aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.



Pe 29 iunie, ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a anunţat că numărul de paturi contractate de către furnizorii de servicii de spitalizare privaţi, finanţate din fondul naţional al asigurărilor de sănătate, va fi plafonat la 6.673, adică aceeaşi valoare ca în decembrie 2020.