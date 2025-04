Beneficiile consumului de ridichi

Sustin sistemul imunitar

Vitamina C prezenta in ridichi ajuta la intarirea sistemului imunitar, stimuland productia de celule albe din sange si protejand organismul impotriva infectiilor.

Imbunatatesc digestia

Fibrele alimentare din ridichi sprijina sanatatea digestiva prin stimularea tranzitului intestinal si prevenirea constipatiei. De asemenea, ridichile contin compusi care favorizeaza producerea bilei, esentiala pentru o digestie eficienta.

In plus, fibrele te ajuta sa te simti mai plini, evitand astfel supraalimentarea.

Contribuie la sanatatea inimii

Datorita continutului ridicat de potasiu si antioxidanti (antociani), ridichile pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale si la reducerea riscului de boli cardiovasculare, potrivit cercetarilor. Antocianinele sunt capabile sa circule metaboliti, care sunt produse ale reactiilor metabolice catalizate de diferite enzime care apar in mod natural in celule, potrivit studiilor. Prin urmare, acest proces ar putea fi cel care ofera protectie impotriva multor probleme ale inimii, vizand sistemul vascular, prin reducerea stresului oxidativ si reducerea inflamatiei.

Ajuta la detoxifierea organismului

Ridichile sunt cunoscute pentru proprietatile lor detoxifiante. Acestea sustin functia ficatului si ajuta la eliminarea toxinelor prin stimularea productiei de enzime detoxifiante. In plus, poate ajuta la eliminarea bilirubinei, care stabilizeaza productia si a fost folosit pentru a ajuta la tratarea icterului.

Cercetari din 2022 au aratat ca aceasta leguma are efecte hepatoprotectoare asupra leziunilor hepatice induse de acetaminofen. Totodata, s-a demonstrat ca previne „alterarile biochimice si imunotoxice induse de cadmiu” si promoveaza detoxifierea generala.

Au efect antiinflamator si anticancerigen

Cercetarile arata ca anumiti compusi prezenti in ridichi, cum ar fi izotiocianatii, au proprietati antiinflamatorii si pot contribui la prevenirea unor tipuri de cancer prin inhibarea dezvoltarii celulelor canceroase. De exemplu, s-a demonstrat ca un extract de etanol din ridiche combate celulele canceroase de san si se crede ca sulforafanul pe care il contine joacă un rol in acest sens. In plus, s-a mai demonstrat ca ajuta si la combaterea cancerului colorectal, esofagian si multe altele.

Mentin sanatatea pielii

Continutul ridicat de apa, vitamina C, dar si vitaminele B, zincul si fosforul ajuta la mentinerea elasticitatii pielii si la prevenirea imbatranirii premature, contribuind la un ten luminos si sanatos, scrie Sfat Naturist.