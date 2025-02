De ce se taie moțul la copii

Este un obicei ce se tine in aproape toate colturile tarii, mai ales in Muntenia, Oltenia si Moldova, fiind insa la baza un obicei pagan care nu are legatura cu crestinismul. In mare parte, este doar un moment de bucurie pentru toti membrii familiei, sarbatorind primul an de viata al micutului.

Primul an de viata al copilului este un prilej de mare bucurie. Taierea motului este un ritual in sine in care copilului i se taie o suvita de par de catre nasi, urmat de o petrecere care reuneste familie si prieteni. Ulterior, in fata copilului se pune o tavita care contine aranjate frumos numeroase abiecte…de la carti, la produse de birotica, telefoane…si chiar chei de masina.

Primele 3 obiecte pe care copilul le alege de pe tavita, conform traditiei, sunt interpretate ca indicii privind viitorul micutului. De exemplu, daca alege o carte sau un instrument de scrie, bebe va fi foarte destept cand va fi mare, daca alege cheile de la masina se presupune ca va fi pasionat de masini samd.

Conform traditiei, in primul an de viata bebelusului nu i se va taia deloc parul. Dupa implinirea varstei de 1 an, insa pana la 3 ani, nu mai tarziu, se practica taierea motului. La aceasta ceremonie, bebelusul si nasii sunt partile cele mai importante.

Astfel, dupa ce bebe implineste 1 an, parintii si nasii stabilesc impreuna o data pentru taierea motului. E de fapt un ritual, urmat de o petrecere la care participa prieteni si familie. Copilul este imbracat frumos de sarbatoare, iar nasii ii ofera cadouri celui mic.

Ritualul in sine consta in taierea unei suvite de par, care inainte este legata cu o panglica rosie. Este practic prima tunsoare a celui mic, careia i se ofera astfel o valoare simbolica. Cu toate acestea, in realitate prima suvita de par este taiata de preot in momentul botezului. Suvita taiata se va lipi apoi pe o moneda de argint prin picurarea de ceara. Unele date sustin ca suvita trebuie taiata in forma de cruce, la fel cum face preotul la botez. Ceara trebuie sa provina de la lumanarea de botez a copilului, scrie mamasicopilul.ro.

Cand este momentul pentru taierea motului?

Ritualul acesta este adanc inradacinat in traditiile poporului roman, desi Biserica Ortodoxa Romana nu recunoaste aceasta traditie superstitioasa, considerata una pagana. Motivul este faptul ca traditia este una asociata cu prezicerile si predestinarea viitorului copilului.

Astfel, principala semnificatie a obiceiului este acela de a „prezice” care va fi viitorul celui mic, pe baza celor 3 obiecte alese de pe tavita. Pe de alta parte, taierea suvitei de par semnifica indepartarea fricilor si il face pe cel mic mai curajos si fara temeri.

Suvita de par va fi lipita de un banut de argint, care semnifica prosperitatea, dar si sanatatea, norocul, belsugul. In unele regiuni copilul este trecut prin turta, sau colacul de dimensiuni mai mari, care este o traditie numita „datul de grinda”. Datul de grinda se considera ca a fost mostenit de la geto-daci. In prima zi a fiecarui an in primii 3 ani de viata ai copilului, acesta este ridicat simbolic sus pana la grinda, insemnand un fel de binecuvantare, de a creste inalt si puternic. Lumanarea de la botez se pastreaza acasa de obicei, unde se va aprinde la fiecare aniversare a copilului sau in momente cand cel mic este bolna. De asemenea, se considera ca cifra 3 (se aleg 3 obiecte de pe tava) are o simbolistica aparte, fiind des intalnita in Biblie.

De asemenea, o alta simbolistica este data de vremea de afara in ziua taierii motului – daca e soare si frumos, de exemplu, copilul va avea o viata buna, imbelsugata si sanatoasa, scrie aceeași sursă.