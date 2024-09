Sustin pierderea in greutate

Merele sunt bogate in fibre si apa, ceea ce le face sa fie satioase. Consumul de mere intregi este considerat a conferi starea de satietate mult mai rapid si pe o perioada mai lunga decat consumul de suc de mere. Studiile demonstreaza si o legatura intre consumul acestor fructe si reducerea, in timp, a indicelui crescut de masa corporala, un factor de risc al bolilor cardiovasculare.

Promoveaza sanatatea cardiovasculara

Din gama variata de beneficii face parte si efectul cardioprotector al consumului de mere. Mai multe studii sustin ca un consum de 100-150 de grame de mere pe zi este asociat cu o incidenta mult mai mica a bolilor cardiovasculare si a factorilor de risc, cum ar fi hipertensiunea arteriala. Continutul in polifenoli, flavonoide si antioxidanti promoveaza sanatatea inimii, sustinandu-se lupta impotriva radicalilor liberi care provoaca inflamatii. Desi efectele nu pot fi puse doar pe seama consumului regulat de mere, aportul de antioxidanti exogeni este unul semnificativ.

Scade riscul de a suferi de diabet

Consumul de mere poate reduce si riscul de a dezvolta diabet de tip 1. Conform unui articol, s-a constatat ca persoanele care consuma in mod regulat mere si pere prezinta chiar un risc cu 18% mai scazut de a dezvolta diabet de tip 2. Acest efect s-ar putea datora compusului numit quercitina, prezent in mere, care poate imbunatati sensibilitatea la insulina. Aceste fructe au un indice glicemic redus, asa ca odata consumate, nu cresc foarte mult glicemia.

Sustine sanatatea intestinala

Merele contin fibre vegetale, pectine si alti compusi insolubili, care actioneaza asemenea unui prebiotic asupra microbiomului intestinal. Un intestin sanatos, cu un microbiom integru, se stie ca este esential pentru sanatate si o imunitate puternica. Ajunse in colon, fibrele promoveaza si sustin cresterea bacteriilor benefice, ceea ce favorizeaza lupta impotriva bolilor cronice, cum ar fi diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare, cancerul si obezitatea.

Previne astmul si sustine functia pulmonara

Exista o corelatie inversa intre consumul de mere si incidenta astmului, respectiv o corelatie de natura directa intre consumul de mere si sanatatea pulmonara. Antioxidantii specifici din mere, cum ar fi vitamina E, vitamina C, retinolul si β-caroten, quercitina si alti compusi polifenolici, par a manifesta proprietati protectoare ale functiei pulmonare. Hesperitina si narigenina, alti 2 polifenoli abundenti in mere, par a fi principalii compusi implicati in aceste beneficii.

Reduce riscul aparitiei cancerului

Relatia dintre catechinele continute in mar si cancerul epitelial a fost atent examinata, iar acest lucru a dus la certificarea faptului ca un consum regulat al acestor fructe a fost asociat chiar cu o scadere a incidentei cancerului pulmonar epitelial. De asemenea, studiul efectuat a consolidat o asociere inversa intre consumul de flavonoide din fructe si legume si incidenta anumitor tipuri de cancere si tumori ale tractului gastrointestinal si respirator.

