În unele situații probabil v-ați conruntat cu apariția mucegaiului ăn ghivecele cu flori. Acesya este moale la atingere si pufos și nu trebuie confundat cu depunerile de calcar, cauzate de apa dură. De asemenea, acesta apare sub forma unor mici insulite pe suprafata pamantului din ghiveci.

Mucegaiul apare pe pamantul de la flori deoarece pamantul este prea ud. În această situație trebuie să lași pamantul sa se usuce la suprafata si abia dupa asta poti uda florile.

De asemenea, mucegaiul poate sa apara si din cauza umiditatii ridicate. In cazul in care ai condens la geamuri, asta inseamna ca exista prea multa umiditate in locuinta ta.

Totodata, mucegaiul poate sa apara pe suprafata pamantului de la flori si daca este prea cald in locuinta ta. Umiditatea ridicata combinata cu caldura mare si un pamant ud incontinuu cauzeaza aparitia mucegaiului.

Mucegaiul mai poate sa apara si daca pamantul pe care l-ai folosit a fost contaminat. Asadar, asigura-te ca folosesti pamant de calitate, care este pastrat in conditii optime.

Cum sa previi aparitia mucegaiului in ghivecele de flori

Trebuie sa te asiguri ca aerisesti incaperile respective in mod constant. Lasa ferestrele deschise timp de 5-10 minute in fiecare zi pentru a tine sub control umiditatea.

Apoi, trebuie sa lasi pamantul din ghivece sa se usuce. Asigura-te ca pamantul este uscat la suprafata inainte de a uda din nou florile, iar astfel tii sub control si aparitia mucegaiului.

O alta metoda pe care o poti incerca este sa pui apa in farfuria ghiveciului. Astfel, suprafata pamantului va ramane uscata, insa in acelasi timp radacinile plantelor vor beneficia de apa.

In cazul in care vorbim despre un strat de mucegai gros, atunci tot ce poti face este sa muti planta intr-un alt ghiveci. Mai mult, ar trebui sa cureti si radacinile plantei de pamant, pentru a te asigura ca elimini orice risc de aparitie a mucegaiului la nivel radicular.

