Ce este guta?

Guta este un tip comun de artrita care cauzeaza dureri intense, inflamatii, umflaturi si rigiditate in articulatii. De obicei, afecteaza articulatia de la baza degetului mare, cunoscuta sub numele de articulatia metatarsofalangiana. Cauza sa principala este excesul de acid uric in organism.

Guta este cea mai comuna forma de artrita inflamatoare la barbati. Si, desi sunt mai putin supuse riscului, femeile pot dezvolta guta in perioada postmenopauzei.

Atacurile de guta pot aparea brusc si de regula continua sa se repete in timp. Hipertensiunea arteriala, afectiunile cardiovasculare si obezitatea sunt factori de risc pentru guta, conform specialiștilor.

Simptomele gutei

Simptomele comune ale gutei sunt:

durerea articulara intensa;

inflamatia;

roseata;

disconfort persistent;

limitarea miscarii articulatiei afectate.

Guta afecteaza frecvent baza degetului mare, dar poate aparea si la picioare, glezne, genunchi, coate, incheieturi si degete.

Anumite alimente, medicamente si unele conditii pot declansa simptomele gutei.

In cazul hiperuricemiei asimptomatice, deseori, persoanele nu manifesta niciun simptom, desi acumuleaza prea mult acid uric in sange.

In cazul gutei acute, simptomele apar rapid de la acumularea de cristale de acid uric in tesut si dureaza de la 3 pana la 10 zile. Persoana manifesta dureri intense si umflaturi in zona articulatiilor care se simt calde. Intre atacurile de guta, nu apar simptome.

Daca nu este tratata, guta poate deveni cronica. Persoana poate dezvolta tofi in articulatii si in tesutul moale din jurul lor. Aceste depuneri pot deteriora permanent articulatiile, susțin medicii.

De ce apare guta?

Hiperuricemia, un exces de acid uric in sange, este principala cauza a gutei. Organismul produce acid uric in timpul descompunerii unor substante numite purine. Acestea sunt compusi chimici intalniti in cantitati mari in anumite alimente, cum ar fi carnea pasarilor de curte, dar si in fructele de mare.

De obicei, acidul uric este dizolvat in sange si excretat din organism in urina, prin rinichi. Daca o persoana produce prea mult acid uric sau nu excreta suficient, poate forma cristale care declanseaza inflamatie si durere la nivelul articulatiilor si tesutului inconjurator.

De asemenea, anumite afectiuni, cum ar fi bolile de sange, metabolice, renale, tiroidiene sau deshidratarea, pot determina organismul sa produca mai mult acid uric decat in mod normal.

Factori de risc

Printre factorii care pot creste probabilitatea de hiperuricemie si guta se numara: