Pacea din Ucraina depinde DOAR de relația dintre Moscova și Washington! Profesorul universitar de politică externă, Dan Dungaciu, este de părere că situația ucrainienilor depinde de cât de bine se înțeleg Donald Trump și Vladimir Putin. De aceea, declară Dungaciu, ar fi fost foarte important ca statul român să aibă relații foarte bune cu partea americană. În schimb, Nicușor Dan se plimbă și nu are niciun fel de comunicare cu administrația lui Donald Trump.

Donald Trump are cu totul și cu totul altă abordare. Nu față de Ucraina, ci față de Federația Rusă. N-a înțeles statul român în acest moment și văd că înțelege foarte greu că de fapt în ceea ce privește Ucraina și regiunea noastră, criteriul de înțelegere este resetarea relațiilor dintre Statele Unite și Federația Rusă de care va depinde situația Ucrainei și nu invers.

„Statul român se află într-un blocaj. Ce se întâmplă cu președintele actual al României este scoaterea lui din acest context. Este o chestiune de extragere a domnului președinte din tot acest peisaj, trimiterea lui în alte părți, să se ducă la biserici, la unități militare. Nu se poate să asistăm la această operetă în care președintele se plimbă prin țară când se iau cele mai mari decizii care ar putea să influențeze România pe un ciclu politic de aici înainte. Noi suntem străini de lumea lui Donald Trump. N-avem comunicare cu lumea lui Trump. Și când lumea lui Trump începe să construiască canale de comunicare cu Federația Rusă realmente ne-am paralizat”, a declarat Dan Dungaciu.