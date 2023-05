Dan Diaconescu a pierdut procesul cu publicatiile si televiziunile carora le ceruse stergerea stenogramelor din dosarul „Sex cu minore”

Judecatorul a decis suspendarea cauzei pentru neindeplinirea obligatiilor.

„Solutia pe scurt: In temeiul art. 242 C.pr.civ. suspenda judecarea cauzei, pentru neindeplinirea obligatiilor. Cu drept de recurs pe toata durata suspendarii, cerere care se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti”, scrie în minuta instantei de judecată, citată de Ak-24.

Dan Diaconescu trebuia să prezinte la fiecare articol menționat explicații referitoare la modul în care a fost afectată onoarea sa. Cu toate acestea, el a prezentat doar câteva capturi de la articole.

În luna aprilie, Dan Diaconescu a intentat proces împotriva a 29 de publicații și posturi de televiziune, solicitând instanței eliberarea unei ordonanțe prezidențiale prin care aceste publicații să fie obligate să șteargă stenogramele din dosarul „Sex cu minore”.

Practic, Dan Diaconescu a intentat proces împotriva tuturor posturilor de televiziune de știri, posturilor de televiziune generaliste mai mari și numeroaselor publicații online care au prezentat cazul său.

Magistratii Tribunalului Constanta au decis, pe 13 aprilie, ca Dan Diaconescu sa fie cercetat sub control judiciar.

„Respinge contestatia formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, ca nefondata. In baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedura penala, admite contestatia formulata de inculpatul Diaconescu Cristian-Dan impotriva incheierii nr. 353 din data de 07.04.2023, pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Constanta (…), desfiinteaza in parte incheierea contestata, iar in urma rejudecarii: (…) dispune luarea masurii preventive a controlului judiciar fata inculpatul Diaconescu Cristian-Dan, cercetat pentru savarsirea in stare de recidiva postexecutorie a infractiunii de act sexual cu un minor in forma continuata (…) precum si a infractiunii de folosire a prostitutiei infantile in forma continuata”, se arata in hotararea pronuntata de instanta.

Masura controlului judiciar a fost dispusa pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 13 aprilie 2023 pana in data de 11 iunie 2023.

Instanta a judecat contestatia procurorilor cu privire la masura arestarii la domiciliu luata in cazul lui Dan Diaconescu, dar si contestatia acestuia fata de aceeasi masura.

Dan Diaconescu este acuzat de comiterea infractiunilor de act sexual cu un minor si folosirea prostitutiei infantile, ambele fapte in forma continuata.