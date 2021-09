„Florin Cîțu nu mai are sprijinul politic al USR-PLUS” au anunțat liderii USR-PLUS, vineri seară.

Dan Barna a declarat că „fiecare membru din coaliție și-a menținut punctul de vedere. Aproape 400 de lideri USR PLUS au confirmat ca nu vor să mai continue. Tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură. Sperăm ca într-un termen cât mai scurt să avem un nou premier și coaliția să meargă mai departe.”

„Adoptarea PNDL 3 chiar înaintea ședinței de coaliție arată dezinteresul premierului față de continuarea în această formulă”, a mai adăugat acesta.

Dacian Cioloș a spus că „am încercat să convingem ca un guvern are nevoie de un prim ministru care cultiva increderea, colegii nostri au insistat sa-l sustina pe Florin Cîțu. În consecinta am ajuns la această procedura: sa continuam cu alt prim ministru, cu PNL si UDMR, nu avem in intenție fără UDMR și PNL”.

Miniștrii USR-PLUS își vor depune demisiile din Guvern săptămâna viitoare, a mai anunțat Dan Barna.

„Nu s-a discutat despre revocare (la ședința de coaliție - n.red.), dar la începutul săptămânii viitoare ne vom depune și demisiile de vreme ce moțiunea de cenzură a fost depusă în aceste clipe”, a declarat Barna.

„În măsura în care moțiunea nu trece, ne asumăm, trecem în Opoziție, Cabinetul Cîțu merge mai departe. (...) Am acordat mai multe șanse premierului Cîțu. (...) Proiectul Saligny a fost adoptat fără amendamentele USR-PLUS. Ministrul Justiției demis fără niciun argument real. Clar premieru lCîțu n-a mai dorit continuarea actualei coaliții. Am luat act, ne prezentăm în Parlament. Dacă are voturile, Cabinetul poate să meargă mai departe. Dacă moțiunea va trece, ne așezăm la masă, cu PNL, UDMR. Așteptăm un nou premier responsabil și mergem mai departe”, a mai precizat Barna.

Ultima întâlnire, de vineri seară, între partenerii de coaliție a EȘUAT. Două zile au trecut de la demiterea lui Stelian Ion și neînțelegerile pe proiectul „Anghel Saligny” până s-a rupt coaliția.