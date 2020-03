Dan Barna, la Realitatea PLUS: "Vom susține orice guvern care va combate COVID-19"

Dan Barna: "E o situație fără precedent la nivelul lumii cu acest COVID-19, vorbim de ultimul secol. Este o provocare pentru noi ca țară. Trebuie să respectăm măsurile promovate de autorități. Am avut o discuție în cadrul alianței și am decis să mergem la consultările despre organizarea alegerilor locale, dar voiam să atingem și tema coronavirusului. Nu a existat nicio decizie pe locale, pentru că nu știm ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni. E un moment în care trebuie să colabărăm și să ținem cont de deciziile autorităților. Avem o comunitate mare de români în Italia, care are nevoie de sprijin umanitar. Va fi nevoie de voluntari, de oameni care să le ducă alimente. Important e să rămânem calmi."

Despre Guvernul Cîțu

"Nu mai putem fi în logica jocului politic, virusul e problema principal. Astăzi, la discuția de la Guvern, am fost acolo lideri politici care nu ne simpatizăm neapărat. Astăzi am stat la masa împreună cu domnul Ponta și cu domnul Vosganian. Am spus că suntem gata să susținem orice guvern care va sprijini măsurile de combatere a coronavirusului. E nevoia de un govern care să aibă autoritate. Joaca politică trebuie să înceteze, prioritatea este combaterea COVID-19", a mai precizat președintele USR.