Clădiri întregi s-au prăbușit când pământul a început să se miște, la ora locală 22.00. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 km.

Epicentrul a fost la aproximativ 17 km în largul coastei, în apropiere de Bogo, oraș cu o populație de aproape 100.000 de persoane.

Zona este o destinație turistică de top.

Autoritățile au declarat stare de calamitate și au făcut apel pentru ajutor la căutări. Eforturile de salvare continuă. Pacienții internați la spitalele din regiune au fost evacuați și sunt îngrijiți sub cerul liber. Replicile au fost puternice, cea mai mare a avut magnitudinea 6.

Cutremurul a provocat pene de curent, lăsând fără electricitate zone din Cebu și din insulele învecinate, au precizat autoritățile filipineze într-un comunicat.