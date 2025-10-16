”Demersul este exclusiv în interesul cetățenilor care au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă, predictibilă, cu privire la drepturile lor la pensie.

Lipsirea acestora de posibilitatea de a retrage integral activul personal, limitarea cuantumului avansului din pensie care poate fi primit ca plată unică de către participant, de către cei care au contribuit, restrângerea libertății de stabilire a cuantumului pensiei lunare, sunt măsuri care reprezintă o ingerință în dreptul de libertate privată al cetățenilor pentru că toate acestea sunt o obligație și nu o opțiune.

Neclaritatea legii este un viciu de constituționalitate constant sancționat de Curtea Constituțională”, a declarat Victor Alistar, purtător de cuvânt ÎCCJ.