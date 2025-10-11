Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat este prima măsură din pachetul trei pregătit de Guvern. Aproximativ 10.000 de persoane vor trebui să aleagă dacă rămân în câmpul muncii sau dacă se vor pensiona.

Vicepremierul Tanczos Barna spune că măsura îi vizează în special pe cei care se pensionează la 50 de ani, iar dacă vor să se reangajeze, pot merge în mediul privat.

Ministrul Sănătății va cere ca personalul medical să fie exceptat.

"Voi insistă și insist în continuare să nu, pentru că Sănătatea are particularitățile ei. Nu putem compară zona de Administrație cu zona de Sănătate pentru că în acest domeniu nu cred că sunt atât de multe persoane care cumulează pensie cu salariul. Și în al doilea rând, aceste persoane au un rol important în sistemul de Sănătate, fără de care nu putem", a declarat Alexandru Rogobete.

Oamenii au păreri împărțite și cer Executivului să ia măsuri prin care să crească nivelul de trai.

În pachetul 3 se va restricționa și modul în care se face pensionarea anticipată.

"Avem o gaură uriașă la bugetul de pensii, care trebuie acoperită de undeva. Bineînțeles că din împrumuturi", spune analistul financiar Adrain Negrescu.