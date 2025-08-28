Noua măsură are ca obiectiv întărirea rezervei Armatei Române, într-un context în care actuala structură este considerată depășită de timp.

Când intră în vigoare stagiul militar voluntar

Proiectul prevede un stagiu voluntar de patru luni și va fi pus pe masa Parlamentului în luna septembrie. Moșteanu estimează că până la finalul acestui an, sau cel târziu la începutul anului viitor, documentul ar putea deveni lege.

„Proiectul de lege va fi pe masa parlamentului în septembrie și sper ca până la finalul anului, sau cel târziu la începutul anului viitor, să devină lege și, în baza acestui proiect, Armata Română își va putea reîmprospăta rezerva voluntară, pentru că este foarte important să înțelegem că rezerva Armatei Române este îmbătrânită, sunt mulți ani de când nu mai există armată obligatorie, și de asta și noi, ca și alte state, din nou, nu inventăm apa caldă, sunt alte state europene care au folosit aceeași metodă pentru a-și reîmprospăta rezerva, pentru a-i face pe tineri să vadă ce înseamnă armata, dintre ei cei mai buni, cei mai dedicați, cei cărora li se potrivește acest domeniu și care își doresc să slujească în slujba țării vor rămâne în armată, ca militari profesioniști”, a explicat ministrul Apărării Naționale, în cadrul unui interviu pentru Radio România Actualități.

Avertisment privind dezinformarea în domeniul apărării

Moșteanu a vorbit și despre riscurile generate de răspândirea de informații false. Acesta a menționat că MApN a pus la dispoziția cetățenilor o platformă online, unde pot fi verificate datele oficiale legate de activitatea armatei.

„Da, militar voluntar, și mulțumesc că punctați, pentru că sunt foarte multe fake news-uri în ultima vreme. În ultimii doi ani de zile, am văzut că războiul a fost instrumentat convenabil de către anumiți politicieni, de către anumiți influenceri care servesc alte agende, numai agenda României nu. E foarte important ca oamenii să fie bine informați, și îi rog pe toți cei care mă ascultă, atunci când văd o chestie care li se pare senzațională legată de armată sau de război, să intre pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, dacă știrea e și acolo, înseamnă că este adevărată, dacă nu, nu”, a transmis ministrul Apărării.

