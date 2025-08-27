Moşteanu a anunţat că joi încep consultările cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislaţiv şi Consiliul Tripartid, iar vineri va avea loc şedinţa de Guvern pentru adoptarea proiectelor.

”Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a spus Ionuţ Moşteanu la un post TV, citat de news.ro.

Ministrul a precizat că, aşa cum arată lucrurile, aceste pachete ar trebui să stea în picioare şi să nu existe riscul de a fi respinse de CCR.