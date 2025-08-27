Guvernul își va asuma răspunderea pe 5 pachete de austeritate separate. Planul lui Bolojan, devoalat de Moșteanu

Ministrul USR a precizat că vineri seara ar trebui ca pachetele să fie gata
Guvernul Bolojan ar urma să-şi asume răspunderea pe cinci pachete separate de măsuri de austeritate, pentru a evita riscul unui control de constituționalitate, la CCR. Informația nu a venit de la șeful Guvernului, ci de la ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, potrivit Realitatea Plus.

Moşteanu a anunţat că joi încep consultările cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislaţiv şi Consiliul Tripartid, iar vineri va avea loc şedinţa de Guvern pentru adoptarea proiectelor. 

”Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a spus Ionuţ Moşteanu la un post TV, citat de news.ro.

Ministrul a precizat că, aşa cum arată lucrurile, aceste pachete ar trebui să stea în picioare şi să nu existe riscul de a fi respinse de CCR. 

 
 

 