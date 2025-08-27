”Sunt viziuni diferite, dacă sunt diferite putem să spunem că merg paralel și nu se ciocnesc. Caracteristic unor anumiți oameni din zona politica, fiecare, na, treaba lui și educația lui, însă noi, USR-ul și PNL-ul susținem că trebuie să fie alegeri la București și pot să explic imediat care este argumentul.

Cei de la PSD spun că nu. Faptul că un partid este parte dintr-o majoritate sau o majoritate nu poate lăsa legea în spate doar din cazua unor calcule politice.

Deja este furie mare în societate pentru că anul trecut, mai ales, puterea a abuzat de calendarele electorale și au făcut harcea-parcea toate alegerile. Le-au comasat, le-au mișcat, le-au așezat cum au vrut ei ca să le iasă bine și oamenii i-au taxat.

Cei care nu vor să facem alegeri, să respectăm legea, ignoră toate semnalele primite la vot”, a declarat Ionuț Moșteanu