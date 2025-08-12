Pentru această săptămână, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile obișnuite în regiunile estice și sud-estice ale țării, în timp ce în restul teritoriului, în special în vest, temperaturile vor depăși ușor valorile normale.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi în deficit pe întreg teritoriul României, cu un accent mai pronunțat în zonele montane, unde cantitățile estimate vor fi sub media obișnuită pentru această perioadă. Începând cu data de 17 august, meteorologii ANM au anunțat o scădere ușoară a temperaturilor. Vremea se va răci treptat, dar maximele rămân mai mari față de normalul perioadei.

Canicula persistă în săptămâna 18 – 24 august

Temperaturile medii se vor situa peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu un accent deosebit în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile vor fi apropiate de mediile obișnuite în zonele estice și sud-estice, în timp ce restul teritoriului, în special vestul și nord-vestul, va înregistra un deficit de pluviometrie.

Vreme foarte caldă în săptămâna 25 – 31 august

Temperatura medie a aerului va fi apropiată de valorile normale pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, în timp ce în restul țării, în special în sud-vest, se vor înregistra valori termice ușor mai ridicate.

Luna iunie 2025 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată așa că nu e de mirare că vremea caldă va persista chiar și după finalul verii calendaristice. Regimul pluviometric va fi în general în jurul mediilor obișnuite pentru această perioadă, pe întreg teritoriul.

Cum va fi vremea în săptămâna 1 – 7 septembrie

Mediile valorilor termice vor depăși ușor valorile specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Precipitațiile se vor încadra în limite apropiate de mediile normale pentru această perioadă, la nivel național.