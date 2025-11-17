Cum se comportă un gentleman

Este evident faptul că sistemele de valori s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv în ceea ce priveşte termenul de "gentleman".

Există numeroase accepţii pentru a definii un gentleman. Dacă în ultimii ani au succes bărbaţii care conduc maşini scumpe şi se îmbracă după noile tendinţe în modă, asta nu înseamnă că ei pot să fie numiţi gentlemani.

Acest fapt poate să ne arate doar posibilităţile materiale de care dipune persoana respectivă, însă nu şi caracterul acelei persoane. Caracterul se reflectă prin comportament şi acesta este cel după care se poate eticheta un bărbat ca fiind un gentleman sau nu. Partea bună a lucrurilor este că, indiferent de statutul social, orice bărbat poate învăţa să devină un gentleman.

Reguli pe care le respectă un gentleman

Un gentleman are câteva tabieturi pe care le va respecta întotdeauna.

El nu vorbeşte în societate despre bani, nu se plânge niciodată de lipsa lor dar nici nu se laudă că îi are cu nemiluita.

Nu se împrumută decât în cazuri excepţionale şi niciodata de la o femeie.

Nu comentează în faţa unor terţe persoane gesturile şi comportamentul familiei sale. Și niciodată nu aduce critici acestora de faţă cu alte persoane.

Îşi păstrează calmul chiar şi într-o situaţie disperată.

Este politicos faţă de toată lumea, indiferent dacă cel din preajmă îi este superior sau inferior în ierarhia socială.