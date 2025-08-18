Somon

Somonul este un tip de peste gras - o sursa excelenta de acizi grasi omega-3.

Omega-3 este responsabila pentru sustinerea sanatatii inimii prin cresterea nivelului de colesterol “bun” HDL si prin scaderea inflamatiilor vaselor de sange, astfel incat sa previna riscul accidentelor vasculare cerebrale.

Avocado

Avocadoul este bogat in nutrienti sanatosi pentru inima. Un studiu stiintific realizat in 2015 a dovedit beneficiile consumului de avocado in fiecare zi ca parte a unei diete moderate de reducere a colesterolului, poate preveni riscul de boli cardiovasculare.

Consumul de avocado ajuta la scaderea nivelului de colesterol LDL, in timp ce mentine un nivel optim de colesterol HDL.

Cereale integrale - in special ovazul si orzul

Cerealele integrale pastreaza intacte toate componentele cerealelor, ceea ce le ofera o cantitate mai mare de vitamine, minerale si fibre decat cerealele rafinate si prelucrate.

Intr-o dieta sanatoasa bazata pe cereale integrale, pot fi incluse si suplimentele alimentare pentru intarirea sistemului imunitar.

Dintre acestea, ovazul si orzul sunt deosebit de demne de remarcat deoarece:

Ovazul contine beta-glucan, un tip de fibre solubile care ajuta la scaderea colesterolului. Consumul de ovaz regulat poate scadea nivelul colesterolului total cu 5% si a celui “rau” LDL cu 7%;

Orzul este, de asemenea, bogat in beta-glucani si ajuta la scaderea nivelului de colesterol LDL.

Terci de ovaz si orz

Ovazul si orzul pot fi combinate intr-un terci pentru scaderea colesterolului sau pot fi preparate separat.

Fructe si fructe de padure

Consumul de fructe este eficient pentru colesterolul marit. Multe soiuri de fructe sunt bogate in fibre solubile, ceea ce ajuta la mentinerea sanatatii inimii si reducerea nivelului de colesterol.

Un tip de fibra solubila numit pectina este responsabil cu scaderea colesterolului cu pana la 10%. Pectina se regaseste in fructe precum: mere, struguri, citrice si capsuni. Datorita fibrei solubile, aceste alimente scad nivelul de colesterol.

Este indicat consumul de fructe proaspete, nealterate sau consumul de suc de fructe stoarse in casa, fara aditivi sau alte ingrediente adaugate.