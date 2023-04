Inainte de toate, ar trebui sa stii si cum arata pagubele produse de melci sau limacsi in gradina ta, pentru a cunoaste exact cu ce daunatori ai probleme.

In cazul in care ai intrat in gradina si ai vazut frunzele rasadurilor roase ori gauri rotunde in rosii, capsuri sau alte fructe moi, atunci te confrunti cu o invazie de melci sau limacsi.

Mai mult, urmele umede sau argintii de mucus de pe frunze, suprafata solului sau tulpinile plantelor indica prezenta melcilor.

In locurile unde exista o invazie a melcilor, plantele se vor ofili si vor putea aparea si infectii secundare, deoarece vor fi mai expuse in fata altor daunatori, scrie cumsa.ro.

Poti scapa de melci si fara sa folosesti pesticidele care pot afecta si alte insecte sau polua panza de apa freatica.

Cea mai simpla metoda este sa instalezi o baie pentru pasari. In cazul in care nu stiai, pasarile sunt pradatori naturali pentru melci sau limacsi, asa ca te poti folosi de acestea pentru a scapa de acestia. Totodata, trebuie sa stii ca si gainile sau ratele sunt atrase de aceste „delicatese”.

Cojile de oua sunt nu sunt pe placul limacsilor sau a melcilor, asa ca este o idee buna sa le pisezi si sa le pui in jurul plantelor. Vestea buna este ca aceste coji se vor descompune si au rolul de fertilizator.

Totodata, poti folosi si zatul de cafea. Melcii nu suporta mirosul de cafea, asa ca il poti pune in jurul plantelor afectate. Daca vrei sa faci un fertilizator mai bun, poti combina zatul cu cojile de oua pisate.