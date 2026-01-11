Loteria Română pune în joc premii spectaculoase pentru tragerile de duminică, vedeta ediției fiind jocul Joker, unde reportul la categoria I a atins pragul amețitor de 9,23 milioane de euro (46,97 milioane de lei). Nici categoria a II-a de la Joker nu este de neglijat, oferind un premiu de peste 112.200 de euro.
Marile premii ale zilei
Mizele sunt extrem de mari pentru toate categoriile de jucători, sumele fiind atractive chiar și la jocurile secundare
|Joc
|Categorie
|Report (Lei)
|Report (Euro)
|Joker
|Categoria I
|46,97 Milioane
|9,23 Milioane €
|Loto 6/49
|Categoria I
|14,70 Milioane
|2,89 Milioane €
|Noroc
|Cumulat
|5,41 Milioane
|1,06 Milioane €
|Joker
|Categoria a II-a
|570.900
|112.200 €
|Noroc Plus
|Categoria I
|220.900
|43.400 €
|Super Noroc
|Categoria I
|145.200
|28.500 €
|Loto 5/40
|Categoria I
|139.400
|27.400 €
Norocul „a lovit” deja la Turda
Extragerile de joi au demonstrat că premiile mari sunt la un bilet distanță. O agenție din Turda a marcat succesul zilei, după ce un jucător a câștigat peste 84.484 de lei la categoria a III-a a jocului Noroc. Totodată, jocul Joker a făcut doi proaspeți câștigători la categoria a III-a, fiecare plecând acasă cu un premiu de peste 101.500 de lei.
Extragerile au loc astăzi începând cu ora 18:30.