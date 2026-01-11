Loteria Română pune în joc premii spectaculoase pentru tragerile de duminică, vedeta ediției fiind jocul Joker, unde reportul la categoria I a atins pragul amețitor de 9,23 milioane de euro (46,97 milioane de lei). Nici categoria a II-a de la Joker nu este de neglijat, oferind un premiu de peste 112.200 de euro.

Marile premii ale zilei

Mizele sunt extrem de mari pentru toate categoriile de jucători, sumele fiind atractive chiar și la jocurile secundare

Joc Categorie Report (Lei) Report (Euro) Joker Categoria I 46,97 Milioane 9,23 Milioane € Loto 6/49 Categoria I 14,70 Milioane 2,89 Milioane € Noroc Cumulat 5,41 Milioane 1,06 Milioane € Joker Categoria a II-a 570.900 112.200 € Noroc Plus Categoria I 220.900 43.400 € Super Noroc Categoria I 145.200 28.500 € Loto 5/40 Categoria I 139.400 27.400 €

Norocul „a lovit” deja la Turda

Extragerile de joi au demonstrat că premiile mari sunt la un bilet distanță. O agenție din Turda a marcat succesul zilei, după ce un jucător a câștigat peste 84.484 de lei la categoria a III-a a jocului Noroc. Totodată, jocul Joker a făcut doi proaspeți câștigători la categoria a III-a, fiecare plecând acasă cu un premiu de peste 101.500 de lei.

Extragerile au loc astăzi începând cu ora 18:30.