Loto duminică, 11 ianuarie 2026. Reporturi cumulate de peste 13 milioane de euro la Joker și 6/49

Report uriaș la Loto 6/49. Milioane de euro puse în joc la extragerea de astăzi, 11 ianuarie 2026
Report uriaș la Loto 6/49. Milioane de euro puse în joc la extragerea de astăzi, 11 ianuarie 2026

Loteria Română anunță noi trageri duminică, 11 ianuarie, la jocurile 6/49, Noroc, Joker și 5/40, după succesul rundei precedente. Peste 27.200 de jucători au fost deja premiați la extragerile de joi, valoarea cumulată a câștigurilor ridicându-se la 1,83 milioane de lei. Ediția de astăzi promite premii și mai mari, menținând interesul ridicat pentru categoriile Super Noroc și Noroc Plus.

Loteria Română pune în joc premii spectaculoase pentru tragerile de duminică, vedeta ediției fiind jocul Joker, unde reportul la categoria I a atins pragul amețitor de 9,23 milioane de euro (46,97 milioane de lei). Nici categoria a II-a de la Joker nu este de neglijat, oferind un premiu de peste 112.200 de euro.

Marile premii ale zilei

Mizele sunt extrem de mari pentru toate categoriile de jucători, sumele fiind atractive chiar și la jocurile secundare

JocCategorieReport (Lei)Report (Euro)
JokerCategoria I46,97 Milioane9,23 Milioane €
Loto 6/49Categoria I14,70 Milioane2,89 Milioane €
NorocCumulat5,41 Milioane1,06 Milioane €
JokerCategoria a II-a570.900112.200 €
Noroc PlusCategoria I220.90043.400 €
Super NorocCategoria I145.20028.500 €
Loto 5/40Categoria I139.40027.400 €

Norocul „a lovit” deja la Turda

Extragerile de joi au demonstrat că premiile mari sunt la un bilet distanță. O agenție din Turda a marcat succesul zilei, după ce un jucător a câștigat peste 84.484 de lei la categoria a III-a a jocului Noroc. Totodată, jocul Joker a făcut doi proaspeți câștigători la categoria a III-a, fiecare plecând acasă cu un premiu de peste 101.500 de lei.

Extragerile au loc astăzi începând cu ora 18:30.