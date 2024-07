Cum tratezi durerea articulară

Desigur, dacă aveți o durere articulară severă, poate fi necesar să recurgeți la medicamente fără prescripție medicală sau să primiți o rețetă de la un medic, dar există multe lucruri pe care le puteți face chiar acasă, pentru a limita sau elimina efectele durerii articulare.

Iată care sunt cele cinci plante obișnuite, care vă pot ajuta în astfel de situații. În plus, acestea sunt lipsite de efectele secundare precum pot avea medicamentele.

Dar, mai întâi să aflăm ce provoacă, de fapt dureri articulare.

Ce este inflamația și cum poate fi combătută durerea articulară

Inflamația este probabil un cuvânt despre care auzim foarte des în ultima vreme. Dar, contrar credinței populare, nu este mereu un lucru rău. De fapt, inflamația este mecanismul de apărare pe care îl folosește organismul. Ea are rolul de a vă asigura că invadatorii străini pătrund în corp, izolând partea rănită a corpului de restul zonelor sănătoase. Prin urmare, inflamația este o componentă esențială a vindecării.

Cu toate acestea, atunci când acest lucru se transformă într-o afecțiune durabilă este momentul să vă faceți griji. Inflamația cronică trebuie tratată imediat sau poate duce la mai multe probleme de sănătate, inclusiv dureri articulare severe.

De fapt, medicamentele, cum ar fi ibuprofenul, se concentrează mai mult pe combaterea inflamației, decât pe tratarea durerii în sine. Deci, având în vedere acest lucru, iată câteva plante medicinale despre care se știe că reduc inflamația, ceea ce reduce în cele din urmă durerea articulară.

Aloe Vera

Aloe vera este un remediu popular pentru arsurile solare, dar există atât de multe alte aplicații pentru această minunată plantă. Cu peste 75 de componente potențial active, inclusiv aloina și emodina, despre care se știe că sunt analgezice care ameliorează durerea, aloe vera este o sursă bogată de compuși antiinflamatori puternici.

Când vine vorba de ameliorarea durerilor articulare, aloe vera poate fi utilizată local și oral. În primă instanță, puteți utiliza un gel de aloe de bună calitate, pentru a aplica pe zonele afectate.

Aloe vera este, de asemenea, disponibilă sub formă de supliment și capsulă. Sucul de aloe vera este și el eficient. Sucul pur de aloe vera are o aromă ușoară și poate fi ușor adăugat la smoothie-uri și shake-uri. Necesită, însă, precauție din partea persoanelor care iau medicamente pentru diabet, laxative stimulante sau medicamente diuretice. Este necesar să consultați un medic înainte de a ingera aloe.

Cum tratezi durerea articulară cu Eucalipt

Un ingredient popular utilizat în creme și unguente care sunt făcute pentru dureri articulare este eucaliptul, care este un puternic analgezic pentru durerea articulară. De fapt, cercetătorii susțin că inclusiv mirosul uleiului esențial de eucalipt poate duce la ameliorarea durerii.

Proprietatea antiinflamatoare a eucaliptului provine din frunza plantei. Acest compus, cunoscut sub numele de tanin, este un remediu eficient pentru ameliorarea durerii. Pentru persoanele care folosesc eucalipt pentru prima dată, cel mai bine este să vă testați toleranța față de acesta, tamponându-vă puțin pe antebraț. Este posibil ca orice reacție adversă să apară în decurs de 24-48 de ore.

Ghimbir

Ghimbirul este un ingredient important în medicina chineză, este un superaliment care are beneficii. De la scăderea riscului de boli de inimă și colesterol rău, până la îmbunătățirea nivelului de zahăr din sânge, consolidarea funcției creierului și chiar scăderea riscului de cancer.

Un alt efect al ghimbirului este că poate ajuta la reducerea inflamației și combate durerea articulară, datorită componentei majore a acestuia numită gingerol, un puternic antioxidant și element antiinflamator.

Studiile efectuate au demostrat efectele ghimbirului asupra durerii la pacienții cu poliartrită. Ghimbirul este disponibil pe scară largă sub formă proaspătă, uscată și sub formă de pulbere. Puteți adăuga ghimbir în mâncare, îl puteți bea sub formă de ceai sau îl puteți lua ca supliment, sub formă de capsulă.

Cum tratezi durerea articulară cu Ceai verde

În ceea ce privește băuturile, ceaiul verde este una dintre cele mai bune alegeri pe care le puteți face. Ceaiul verde are o mulțime de beneficii pentru sănătatea dumneavoastră generală, inclusiv îmbunătățirea funcției creierului și faptul că este un stimul pentru arderea grăsimilor. Și, desigur, are mai multe componente antiinflamatorii care s-au dovedit a fi de ajutor pacienților cu osteoartrită și artrită reumatoidă.

Majoritatea oamenilor preferă doar să bea ceai verde, dar îl puteți lua și sub formă de capsulă sau tinctură. Sunt disponibile și concentrate de ceai verde. Dacă îl consumați sub formă de băutură, puteți adăuga și alte ingrediente antiinflamatorii, cum ar fi ghimbirul aloe, pentru a spori efectele ameliorării durerii articulare.

Turmeric sau Curcuma

Este posibil să fi folosit turmericul ca ingredient dacă ați încercat vreodată să gătiți curry, dar știați că este destul de popular și în medicina populară? Știința modernă a ajuns la concluzia strămoșilor, demonstrând că ingredientul activ din curcuma cunoscut sub numele de curcumină este un puternic agent antiinflamator.

Cercetările au descoperit chiar că turmericul poate încetini progresia artritei reumatoide. Potrivit Centrului Național pentru Sănătate Complementară și Integrativă, turmericul este cel mai eficient atunci când este luat oral. În cazul în care nu vă place gustul curcuminei, capsulele de curcumină sunt un bun substitut.

Dacă suferiți de dureri articulare, aceste remedii naturale pot fi soluția ideală pentru problemele dumneavoastră. Sigur, puteți lua medicamente pentru a vă ușura disconfortul, și doar la recomandarea medicului, dar aceste plante nu prezintă efecte secundare.

De asemenea, acestea sunt disponibile și ușor de inclus în rutina dvs. zilnică.

sursa : Almanah Online