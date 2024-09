Beneficii sirop de macese

Siropul de macese este indicat in debilitate si anemie la copii. Acest sirop de macese este foarte bogat in vitamina C si in vitamine din complexul B, in fier si in magneziu, favorizand dezvoltarea normala si a sistemului nervos, previne bolile infectioase si complicatiile acestora si creste pofta de mancare. Se administreaza cate 3-4 lingurite pe zi, in cure de 2 luni, urmate de alte 20 de zile de pauza.

Siropul de macese regleaza circulatia periferica deficitara. Acest preparat imbunatateste circulatia de la nivelul vaselor de sange de mici dimensiuni, precum si circulatia de la nivelul finei retele de vase capilare. De asemenea, bioflavonoidele din pulpa maceselor intaresc peretii vaselor de sange, fiind eficiente contra fragilitatii capilare.

De asemenea, este recomandat în cazul femeilor aflate la menstruația.

Rețetă sirop de macese

Pentru a prepara acest sirop, ai nevoie de:

200 g pulbere de pulba de macese, fara samburi (sunt toxici)

800 ml apa

500 de grame de zahar brun

Preparare:

Peste macese se adauga apa clocotita, dupa care se lasa sa macereze vreme de 12 ore. Apoi, se adauga zaharul brun si se amesteca bine, la foc foarte mic (Atentie, preparatul nu trebuie sa clocoteasca!), dupa care se pune in borcane mici, cu filet. Aceste borcane se sterilizeaza in cuptor (de preferinta la 80 de grade, nu mai mult) vreme de 40 de minute, dupa care se lasa sa se raceasca gradat.

Se administreaza zilnic, cate 4-6 linguri.

Sursa Sfat Naturist