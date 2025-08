Este o metoda naturala in a lupta contra daunatorilor. Astfel, nu o sa mai fii nevoit sa folosesti erbicide, insectofungicide sau ingrasaminte si vei economisi mai mult bani. Totusi, pentru a face acest lucru trebuie sa respecti niste reguli de rotatie a culturilor, scrie Cumsa.ro

Trebuie sa mai stii ca unele culturi de legume iau multi nutrienti din pamant, iar aici amintim rosiile, broccoli, varza, vinetele sau salata.

De asemenea, exista culturi care nu au nevoie de foarte multi nutrienti din pamant, iar aici vorbim despre usturoi, ceapa, ardei gras, cartofi, ridichi sau cartofi dulci.

Salata, varza si spanacul, adica plantele cu frunze au nevoie de azot pentru a se dezvolta. In acelasi timp, fasolea si mazarea vor acumula azotul din aer, iar acesta va fi eliberat in sol. Tocmai din acest motiv este indicat sa rotesti aceste legume, pentru a avea culturi reusite.

Daca te-ai hotarat sa folosesti si tu aceasta metoda, iti recomandam sa o incerci pe o perioada de 3 ani. In primul an, poti cultiva salata, spanac si alte legume varzoase precum broccoli, conopida sau varza de Bruxelles, scrie aceeași sursă.

In al doilea an, poti cultiva morcovi, cartofi, napi sau pastarnac. In al treilea an poti cultiva rosii, ardei, vinete, castraveti si dovlecei.

Totodata, poti alege ca in primul an sa cultici solanacee, adica rosii, ardei sau vinete. Dupa aceea, in al doilea an ar fi bine sa cultivi legume de frunze, iar in cel de-al treilea an sa cultivi radacinoase si lucerna sau leguminoase in cel de-al patrulea an.

Mai mult, poti incerca rotatia culturilor de legume in acelasi an. In lunile noiembrie-aprilie se cultiva salata, spanac sau ceapa verde, iar in perioada aprilie-iulie sa cultivi rosiile timpurii. In perioada august-septembrie ar trebui sa cultivi spanac.

Mai poti incerca sa cultivi cartofi timpurii in perioada martie-iulie, dupa aceea sa cultivi varza de toamna (iulie-noiembrie).