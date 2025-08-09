Cum ne hidratăm pe caniculă

Ceaiul cald este recomandat în zilele călduroase de vară. Cu toate că avem tendința să bem ceva rece care să ne răcorească, specialiștii recomandă, mai degrabă, un ceai călduț. Iată care este motivul.

Ceaiul cald recomandat în zilele călduroase

În zilele călduroase de vară, în special în cele caniculare, simțim setea mai intens decât în alte perioade. Iar nevoia de hidratare și de răcorire a organismului este mai mare. Orice om asociază ca răspuns la această nevoie consumul unui lichid rece.

Primul gând se îndreaptă către un pahar cu apă rece sau cu suc în care să fie și un cub de gheață. La o înghețată sau, de ce nu, la o baie rece. Nimic mai greșit, spun specialiștii, care susțin că o bună alegere ar fi ceaiul cald.

Lichidele calde, chiar și supele, cât și dușurile calde sunt cele care ne ajută să ne răcorim eficient. Cele reci au un rezultat de moment, satisfăcând senzația de sete și nevoia de răcorire pe termen foarte scurt.

De exemplu, hidratarea cu apă rece este de scurtă durată, deoarece este asimilată mai greu în sânge. De asemenea, prin scăderea temperaturii corpului, căldura de afară se va simţi mai puternic şi senzația de moleșeală se instalează mai repede.

În schimb, când alegem să consumăm lichide calde vom obține o răcorire corectă a organismului. Este adevărat că prima senzație este cea a unui plus de căldură, dar în momentele imediat următoare va apărea senzația de răcorire. Acest fenomen se datorează faptului că în corpul nostru se pornește un mecanism prin care organismul începe să reducă temperatura prin transpirație.

Explicația acestui fenomen

Un specialist de la Universitatea Cambridge explică acest fenomen de răcire internă, prin faptul că există un receptor pe limbă, responsabil de senzația de cald, care alături de nervii din cavitatea bucală și din sistemul digestiv trimit un semnal către creier.

Acesta pornește mecanismul de răcire, adică semnalul că trebuie să înceapă transpirația, care prin evaporare va produce răcorirea corpului. Transpiraţia este un proces vital pentru organism, care dacă nu ar avea loc în medii cu temperaturi foarte ridicate, ar conduce la creșterea temperaturii corpului, ceea ce poate fi periculos pentru organism. Pentru a reface stocul de minerale care se pierde prin transpirație este recomandat consumul de apă minerală.

Aceiași receptori reacționează și la ardeiul iute, chili, pornind același mecanism de răcire descris mai sus, motiv pentru care este atât de popular în ţările tropicale. Ardeiul iute este foarte consumat și în cultura orientală. Și aici este foarte întâlnit, încă din vechi timpuri, obiceiul de a consuma ceaiul cald, chiar fierbinte, inclusiv în zilele călduroase.

Locuitorii acestor ţări cu temperaturi caniculare recurg la acest obicei pentru a se răcori. Iar acest efect de răcorire are loc datorită funcției de termoreglare care se declanșează odată cu consumul ceaiului cald.

Efectul ceaiului cald- Cum ne hidratăm pe caniculă

Ceaiul cald consumat are efect vasodilatator asupra capilarelor, datorită flavonoidelor pe care le conține. O calitate care ne aduce foloase atât vara, cât și iarna. Prin dilatarea vaselor sangvine în zilele calde produce senzația de răcorire, pentru că astfel se pierde mai multă căldură.

Așadar, vara este indicat să se consume ceaiul cald. Ideal pentru vară este cel de mentă. Îl puteți consuma adăugându-i o linguriță cu miere de albine și o felie de lămâie. Și ceaiul verde poate fi consumat în zilele călduroase. Acesta ajută și la arderea grăsimilor, dar nu trebuie abuzat de el și nu se consumă seara, fiind energizant.

Recomandate sunt și ceaiurile de fructe. Acestea sunt revigorante, fiind ideale și pentru copii, deoarece nu conțin cofeină, dar au foarte multe vitamine și minerale.