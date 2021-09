”Pare că în această săptămână avem o creștere considerabilă, de aproximativ 35%-40%, a numărului de cazuri față de săptămâna anterioară. Depinde însă și de cum vor fi raportările din weekend. Ceea ce putem afirma cu siguranță este faptul că, în această săptămână, am asistat la atingerea unui nou prag, în jurul valorii de 7.000 de cazuri pe zi. Săptămâna trecută au fost aproximativ 5.200-5.300 de cazuri. Creșterea din această săptămână are o semnificație în plus pentru că așteptam să se obiectiveze, în creșterea numărului de cazuri, deschiderea școlilor cu tot ceea ce a însemnat aceasta, cu unele cazuri de infecție în unitățile de învățământ și închiderea unor clase”, a explicat dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, pentru Ziare.com.

Deși numărul cazurilor este pe o pantă ascendentă, iar numărul de persoane internate, inclusiv la ATI este tot mai mare, se pune problema dacă ne apropiem de o fază de platou sau vor fi tot mai multe infectări.

”Vom vedea dacă acest trend crescător va continua și săptămâna viitoare sau dacă nu cumva ne apropiem de o fază de platou pentru acest val 4. O altă caracteristică a acestui val este că din nou avem câteva orașe și județe care au cea mai mare pondere a numărului de cazuri, București, Timișoara, mai multe localități din Ilfov, de exemplu, sunt și cele în care, depășind pragul de 3 la mie sau chiar mai mult, se vor lua primele măsuri de către autoritățile locale”, a mai spus Dr. Marius Geantă.