În cădere, doi dintre pui au fost electrocutați, iar alți doi au fost răniți ușor, dar au supraviețuit.

Patru pui de barză au fost victimele unei furtuni care a măturat o localitate din Botoșani după ce cuibul le-a fost doborât de vântul puternic

Câțiva voluntari de la o asociație pentru protecția animalelor au venit în ajutorul păsărilor rănite. La misiunea de salvare a participat și un echipaj de poliție.

Chiar la fața locului, voluntarii au tratat puii de pasăre rămași în viață, după care i-au dus la un adăpost de animale. Acum, puii sunt îngrijiți și după ce vor fi stabilizați vor fi eliberați în natură, relatează Realitatea PLUS.

„Din cauza furtunii de miercuri seara un cuib de barza a fost distrus , in cădere doi pui au fost electrocutați iar doi răniți ușor însă au supraviețuit . Ne am deplasat pana in satul Stroiești le am preluat și acordat primele îngrijiri medicale ...