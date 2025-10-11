"Când au apărut aceste declarații, atât ale domnului Nicușor Dan, cât și ale domnului Muraru, și am făcut apel ca CSM-ul să se autosesizeze și să procedeze la această decizie, pentru că să ia o decizie în statutul magistratului, este chiar o procedură specială. CSM-ul poate să spună că a fost afectată independența justiției prin declarații și să facă un apel la politicieni să nu se mai repete. Sigur că este foarte bine că s-au făcut petiții și eu sper ca CSM-ul să facă acest lucru.

De aceea, eu cred că este un demers sănătos și eu cred că ceea ce ar putea să facă astăzi CSM-ul ar fi exact acest lucru: să lase justiția să-și facă treaba, să ridice presiunea de pe judecători. Și așa, dosarele acestea sunt foarte, foarte politizate și sunt percepute ca dosare politice.

Și dacă mai vin și politicienii și mai fac și ei presiuni - pentru că să știți că domnul Muraru a recidivat. Vedeți, după ce a zis să-i dea 25 de ani justiție a pușcăriei, acum, ieri, a apărut și să spună să fie arestat pentru că a ridicat mâna", a declarat avocata.