Călin Georgescu a depus petiții la CSM împotriva lui Nicușor Dan și a lui Alexandru Muraru. Acuzații grave de ingerințe în justiție - DOCUMENTE

Călin Georgescu a depus petiții la Consiliul Superior al Magistraturii, după ce Alexandru Muraru a sesizat Parchetul și a cerut arestarea sa. Fostul candidat interzis la prezidențiale a depus o petiție și împotriva președintelui Nicușor Dan, pentru că a intervenit în justiție.

Cele două petiții au la bază o serie de argumente formulate de avocații liderului suveranist împotriva lui Nicușor Dan, dar și a lui Alexandru Muraru, potrivit jurnalistei Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, care a consultat documentele.

Cei doi ar fi distrus prezumția de nevinovăție, implicându-se în actul de justiție și exercitând presiuni și ingerințe.

PETIȚIA ÎMPOTRIVA LUI NICUȘOR DAN

PETIȚIA ÎMPOTRIVA LUI ALEXANDRU MURARU

Deputatul PNL Alexandru Muraru a sesizat Parchetul și a cerut arestarea sa, pe motiv că ar fi schițat salutul legionar.