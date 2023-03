„Acum, după ce s-au pronunțat judecătorii, cred că avem și noi dreptul să spunem oamenilor partea de adevăr care le-a fost ascunsă! Dosarele din 2015 contra mea, a lui Gabi Oprea și altor oameni din Guvernul “Ponta” au fost făcute în scop strict politic - ca să dea președintelui Iohannis “guvernul său”; nu știa nimeni pe atunci că Dl Iohannis o să mai aibă încă 8 “guverne ale sale” în 8 ani - nici că toți românii o să plătească nota! Bineînțeles că, juridic, nimeni nu putea să acuze un ministru (indiferent cum îl cheamă) care stătea pe bancheta din spate a unui automobil, pentru accidentul tragic al unui agent pe motocicleta!

Motivul adevărat pentru care atunci Gabi Oprea a fost acuzat a fost încercarea de a-l convinge să rupă majoritatea politică a Guvernului “Ponta”, să treacă partidul său UNPR alături de PNL și să dea președintelui Iohannis guvernarea pentru Cioloș - simplu și direct! Nimeni nu a considerat vreodată că, juridic si legal, acuzatiile stupide impotriva mea facute de Procurorul Uncheselu tot in 2015 aveau un fundament sau vreo baza (îmi daduse Dan Sova un contract de avocat de 2000 de euro în 2008 ca să îl pun Ministru în 2012) - însă au fost făcute tot din motivul de a mă obliga să demisionez și să-i dau Dlui Iohannis “Guvernul Său”. Dosare politice - în scop politic - făcute de niște procurori care făceau jocuri politice! Nu am cedat niciunul la șantajul cu dosare dar, până la urmă, a venit tragedia de la “Colectiv” și am înțeles toți ce a spus Dl Iohannis: „a fost nevoie să moară oameni ca să demisioneze Guvernul”! Grav este însă că nimeni nu plătește pentru ce s-a întâmplat, nimeni nu spune măcar “scuze” pentru 8 ani de umilințe și acuzații absurde, nimeni nu le explică românilor de ce trăiesc mai rău ca acum 8 ani; iar autorii acelor abuzuri sunt și azi în funcții plătite cu mulți bani publici și ne dau lecții de manipulare și minciună”, a spus Victor Ponta.

Reamintim că Gabriel Oprea a fost achitat, luni, de Tribunalul București, în dosarul accidentului polițistului Bogdan Gigină. Fostul ministru nu trebuie să plătească nici daune către familia polițistului. Instanța a stabilit că singurul responsabil de accident este Petre Mazilu, pentru care s-a stabilit o pedeapsă cu suspendare. Mazilu trebuie să plătească daune familiei polițistului decedat.