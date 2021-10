Orban a subliniat că președintele Klaus Iohannis ”vrea un PNL progresist”, dar a făcut apel la liberali să își ”apere valorile”.

”Domnul Cîțu, ne uităm în moțiunea care a câștigat Congresul și vedem că nu are nimic din filonul național, din ceea ce înseamnă relația firească cu morală creștină, apărarea satului român. Știe tot partidul că Iohannis și-a dorit că partidul să fie mai degrabă progresist. Nu știu de ce. Cam bate un vânt nu foarte pe gustul românilor și în general al Europei Centrale, care e împotriva identității naționale, care încearcă să nege niște lucruri care sunt așezate în mod firesc în societatea noastră de mult timp. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim altceva decât suntem noi, avem specificul nostru, personalitatea noastră, trebuie să ne apărăm valorile noastre indiferent de ce vânt bate”, a declarat fostul lider al PNL.

Orban a mai acuzat că deciziile luate de premierul Florin Cîțu au aruncat în aer stabilitatea țării și au dus partidul la o cotă de încredere sub cea a Guvernului Dăncilă.

”Deși am guvernat în pandemie, PNL a luat un scor decent în alegerile parlamentare. Am avut capacitatea să construim o coaliție decentă, onorabilă, cu un program de guvernare absolut necesar pentru România. De ce a trebuit să distrugă această coaliție? De ce să distrugi PNL? Când e evident că România se confruntă, ca și celelalte țări din Europa, cu niște provocări cărora trebuie să le dea un răspuns potrivit. România are oportunități uriașe care nu sunt izvorâte doar din fonduri europene sau din PNRR. România poate să devină o putere economică a Europei Centrale și de Est. Are o populație bine pregătită, are tot ce-i trebuie, de ce să arunci în aer și să creezi o criză politică ce lasă cetățenii fără apărare, fără instituții care să ia decizii că să le apere instituțiile? Eu nu pot să înțeleg...

Nu știu ce urmărește domnul Iohannis, dar a rămas repetent în ultimele luni. PNL trebuie să stea pe propriile picioare. A rămas repetent în raport cu democrația și în raport cu PNL. Cum să poți susține la președinția PNL un candidat care nu o să mai fie premier, care a făcut franjuri PNL, a distrus coaliția, nu are nicio perspectivă, are o cotă de încredere de 10%. Guvernul Dăncila era aproape de 20% încredere.

Schimbarea ministrului Justiție nu putea fi făcută de Cîțu fără acordul președintelui Iohannis. Vă garantez acest lucru”, a spus Orban.

În acest context, fostul lider al PNL a fost întrebat despre varianta suspendării șefului statului.

”Cu siguranță Iohannis a încălcat Constituția: cum să se implice în alegerile interne dintr-un partid. Să te implici în alegerile interne reprezintă o gravă încălcare a Constituției. Procedura de suspendare nu poate fi inițiată decât de o treime dintre parlamentari. Să nu îmi puneți întrebarea ce aș face dacă s-ar ajunge la un referendum de suspendare...”, a răspuns Orban.