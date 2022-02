Comentatorul politic Dorin Iacob susține că în urma unor cercetări pe care le-a făcut în zonă și a discuțiilor cu oameni care cunosc dedesubturi, și-a creat impresia că este vorba de un fenomen infracțional de tip "gulere albe".

VIDEO Culisele Statului Paralel: Cum a falimentat clanul Herăscu Galațiul. Statul, păgubit cu sute de milioane de euro

"Întotdeauna în spatele acestor afaceri stau niște minți diabolice și niște încrengături. Herăscu senior, în tandem cu Mihai Giosan, încă de la începutul anilor \"90 au început să facă astfel de lucruri.

Era perioada privatizărilor în masă, prin metoda MEBO. Vorbim despre industria alimentară uriașă, atât la Iași, cât și la Galați, cu sute si mii de angajai, cu un impact economic major în zonele respective. În prima fază au fost privatizate, este cazul acelui domn Traian Papa, cu gândul că aceste producții de pâine, de lapte vor fi dezvoltate și retehnologizate. Făceau bine și industriei locale, și locurilor de muncă și agriculturii, era un lanț.

Dar niște oameni isteți, acești frați Herăscu, în spatele cărora a fost acest domn Giosan a fost tot timpul în anii aceia, au observat că acele firme sunt bine poziționate din punct de vedere al terenului în localitățile respective, că merită duse într-un proces intenționat de lichidare ca să le transformi în afaceri imobiliare, nu să produci pâine sau lapte.

Rețeta lui Mihai Giosan: și-a trădat clienții și i-a falimentat

Dorina Iacob a mai remarcat faptul că, urmărind modul în care au evoluat astfel de preluări ostile, Mihai Giosan a folosit informații obținute de la cei pe care i-a reprezentat în anii \"90 tocmai pentru a le ruina afacerile.

"Dacă te uiți cu atenție, vezi că acest domn Mihai Giosan își trădează clienții din anii \"90, care aveau pe bine fabricile acestea și se alătură fraților Herăscu, după ce adunase informații importante de la foștii clienți. Le știa slăbiciunile, care sunt clienții, care sunt rău-platnici, care sunt furnizorii de materie primă, ce au plătit, ce nu au plătit și cu astfel de informații poți să declanșezi o preluare ostila și după aceea falimentul."

IACOB: Giosan își șterge urmele, pentru mine e un semnal de alarmă

"Eu am fost prin aceste orașe, am vorbit cu lumea, cu oameni din zona Poliției, a pachetelor și am observat un lucru: se vorbește cu o oarecare discreție, cu teamă chiar, despre acești 2 domni: Mihai Giosan și Daniel Miron (comisarului șef al IPJ Galați - N.R.), ei având o relație lungă de relații cu familia Herăscu. Toată lumea vorbește de zeci de dosare mușamalizate, de dosare ținute și aranjate de cei 2, asta este suspiciunea generală. Și mai interesant este că s-a sesizat faptul că din presa locală din Iași și din Galați s-au scos, de pe site-urile publicațiilor respective, anumite articole, în special la adresa lui Giosan, iar la nivel local s-a interpretat că omul acesta ar avea foarte multă putere. Mie asta îmi arată încercarea lui de a-și șterge urmele și de a-și păstra fața curată pentru că, fiind avocat și lichidator, clienții trebuie să vină încredere în el. Ori el, de-a lungul timpului, și-a trădat clienții, a trădat o industrie întreagă, interesele unui oraș, ale unor patroni din primul val, pentru a face niște jocuri imobilizare foarte perverse," a afirmat comentatorul politic Dorin Iacob.

Oameni de afaceri cinstiți și-au pierdut încrederea în instituțiile statului

Iacob a mai explicat, în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel", că efectul cel mai grav al unui astfel sistem este sădirea neîncrederii mediului de afaceri.

"Mie mai repede mi-a creat imaginea -și aici aș dori ca autoritățile locale, dacă nu și cele centrale, să se sesizeze- a acelor gulere albe care fac ceea ce fac sub aparența legalității, ceva extrem de pervers, care continuă și în ziua de azi, iar neîncredere managerilor locali în instituții precum poliția sau procurori este foarte mare, din cauza acestor personaje care par de neatins".

Dezbaterea de la Culisele statului paralel despre clanul Herăscu VIDEO - AICI

https://www.realitatea.net/emisiuni/culiselestatuluiparalel

Înregistrarea emisiunii Culisele statului paralel poate fi urmărită pe pagina https://www.realitatea.net/emisiuni/culiselestatuluiparalel

Emisiunea Culisele statului paralel de vineri poate fi urmărită LIVE AICI: https://www.realitatea.net/live